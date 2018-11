"O faptă bună cu un fruct şi o legumă", la Şcoala "Grigore Moisil"

"O faptă bună cu un fruct și o legumă", la Școala "Grigore Moisil"

Conducerea Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” Năvodari a organizat, săptămâna trecută, cea de-a noua ediție a evenimentului „O faptă bună cu un fruct și o legumă”, acțiune în sprijinul persoanelor nevoiașe.„Anul acesta am reușit să strângem, din donațiile elevilor și profesorilor, 2.675,6 kg de fructe și legume. Le mulțumim pentru susținere tuturor părinților, elevilor și profesorilor”, a declarat prof. Ligia Mangri, directorul Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” Năvodari.Toate produsele au fost donate. „O mare parte din legumele și fructele aduse au ajuns la Centrul de Copii din orașul nostru. Ne-am implicat în gestionarea lor pentru copiii nevoiași, dar și pentru oamenii fără posibilități. Toți le-au primit cu bucurie mare!”, a povestit și Loredana Lazăr, mama unui elev din clasa a VI-a A.Școala a aderat încă de anul trecut la programele comunitare promovate prin Strategia Națională de Acțiune Comunitară (SNAC), proiecte desfășurate sub egida Ministerului Educației. Campania constă în colectarea de legume și fructe de către elevii voluntari implicați în programul SNAC și donarea lor familiilor aflate în dificultate sau unor instituții sociale.În 2017, Școala Gimanzială „Grigore Moisil” Năvodari a ocupat locul întâi pe județ la cantitatea de fructe și legume colectate. „Ne dorim ca și anul acesta, în prag de iarnă, să susținem cât mai multe persoane defavorizate și instituții sociale”, a mai spus directorul unității de învățământ.