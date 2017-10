O familie săracă din Cumpăna, racordată gratuit la reţeaua de apă

Cadou de la RAJA, de Ziua Mondială a Apei

O familie săracă din Cumpăna, racordată gratuit la rețeaua de apă

Cu prilejul Zilei Mondiale a Apei, sărbătorită în fiecare an pe 22 martie, S.C. RAJA S.A. a întins o mână de ajutor unei familii sărmane din Cumpăna. În cursul zilei de ieri, imobilul în care trăiesc și două fetițe de cinci și nouă ani a fost racordat gratuit la sistemul de alimentare cu apă. Familia nu avea apă curentă de mai bine de nouă ani, dar copiii sunt bine îngrijiți și au rezultate excepționale la învățătură.Mai bine de nouă ani s-a chinuit Elena Scurtu, mama celor două fetițe, cărând apă cu bidoanele de la vecini pentru a le găti, a le îngriji și a le spăla hainele copilelor. Soțul său, dat în patima băuturii și a jocurilor de noroc, cheltuiește aproape toți banii pe care îi câștigă muncind cu ziua. Așa se face că, în ciuda tuturor eforturilor femeii, care, până luna trecută a lucrat la o fabrică de saci, nu au reușit niciodată să pună bani deoparte pentru a se racorda la rețeaua de apă.Povestea femeii și a fetițelor ei a ajuns și la urechile reprezentanților organizației nonguvernamentale „World Vision”.„Documentându-mă pentru un articol dedicat Zilei Mondiale a Apei, am cunoscut familia Scurtu și situația lor. M-am gândit că pot să fac mai mult decât să relatez un simplu caz, așa că am redactat o scrisoare oficială către RAJA. Femeia căra săptămânal cel puțin 60 de litri de apă pentru a îngriji copiii. Știind că la grădiniță, copiii dacă nu le miros frumos hăinuțele, dacă nu sunt curați, sunt marginalizați. Conducerea RAJA a răspuns pozitiv la sugestia noastră și a acceptat să racordeze gratuit familia respectivă. Le mulțumesc din suflet pentru că au acceptat să o ajute. Nu pot decât să o res-pect pe Elena Scurtu pentru modul în care și-a îngrijit și educat copiii, în ciuda tuturor greutăților. Fetița cea mare, Ionela, are centura mov la karate, iar cea mică se descurcă foarte bine la grădiniță și a început să ia și ea cursuri de karate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Izabela Iorga Ștefan, specialist marketing și comunicare în cadrul „World Vision” și inițiatorul campaniei.Cele două fetițe au așteptat cu nerăbdare ca lucrătorii RAJA să monteze robinetul în fața casei sărmane în care locuiesc. Pentru ele a fost aproape un miracol atunci când au răsucit mânerul și a început să curgă apă curată. S-au spălat pe mânuțe cu bucurie, apoi au fugit la joacă.„Sunt atât de fericită, nu-mi vine să cred că, în sfârșit, avem apă. Ne-am chinuit foarte - foarte mult. Mi-era foarte greu să mă duc mereu să cer de la vecini. De multe ori am preferat să rabd de sete decât să mă duc să cer apă”, ne-a spus mama fetițelor, cu lacrimi în glas. Femeia a promis că va plăti lună de lună facturile RAJA.