O familie din Elveţia a dat în judecată Protecţia Copilului Constanţa pentru dreptul de a vizita o fetiţă

O familie din Elveția a dat în judecată Protecția Copilului Constanța pentru dreptul de a vizita o fetiță

Soții Massimo Caracciolo și Marina Canavesi Caracciolo fac, de câteva ori pe an, drumul Elveția - România. Spun că inițial veneau pentru a o vedea pe Dana, o fetiță blonduță, de 12 ani, aflată în grija sistemului de protecția copilului din județul nostru de la doi anișori. În 2002, micuța a fost inclusă pe lista copiilor care puteau fi adoptați internațional, iar familia Caracciolo a întrunit criteriile de compatibilitate. În acel moment, cei doi soți au început vizitele la Constanța, pentru a stabili o legătură cu fetița, după cum impunea chiar legea ca procedură premergătoare încuviin-țării adopției. Nu au mai apucat însă să înfieze copilul, pentru că legis-lația a fost abrogată, iar adopțiile internaționale interzise. În schimb, autoritățile au permis ca soții să o viziteze în continuare pe Dana, până în 2008, când lucrurile s-au schimbat, spun membrii familiei Caracciolo. Acum vin, aproape lunar, pentru a fi prezenți în fața instanței de judecată, căreia i-au solicitat să le permită să țină legătura în continuare cu minora, prin vizite și prin intermediul telefoanelor și Internetului. Compatibili pentru adopție, nu pentru vizite „Nu înțelegeam, inițial, ce s-a întâmplat după ce se stabilise deja că suntem o familie compatibilă și am legat relații strânse. Dana știa că urma să vină în Elveția, era încântată. Apoi, când s-a modificat legea, i-am spus că trebuie să aibă răbdare. Păstram însă legătura cu ea prin intermediul Internetului, veneam de ziua ei, de Paști și de Crăciun, verile le petreceam aici, pentru a fi cu ea”, ne-a declarat Massimo Caracciolo. Astfel s-au petrecut lucrurile aproape șase ani, perioadă în care, spune bărbatul, și fetița s-a atașat de ei. În 2008, o dată cu mutarea fetiței în grija unui alt asistent maternal, s-a schimbat situația, susțin elvețienii. Micuța a avut o viață umbrită de tristețe - a fost abandonată încă de la naștere, fiind lăsată de mamă în spital. Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au încercat reintegrarea în familia naturală, prin 2007 - 2008, dar s-a constatat că „acasă” nu erau condiții. Mama mai avea încă zece copii și cu toții locuiau într-o cocioabă, la marginea satului Piatra, comuna Mihail Kogălniceanu. În acest context, când nu există legături afective de durată, nici cu părinții, nici cu asistentul maternal, soții Caracciolo atrag atenția că ruperea legăturilor cu ei ar putea duce la afectarea psihologică. „Cu noi nu mai are voie să vorbească nici pe Internet, îi interzice noua asistentă maternală, pe fosta asistentă în grija căreia a fost, la fel, nu o poate vedea. A stat totuși în casa ei de la doi la aproape zece ani. În Italia, despre astfel de oa-meni se spune că sunt în «moarte civilă». Nu au trecut, nu au viitor. I-au fost smulse rădăcinile, îi șterg tot viitorul”, a afirmat Massimo Caracciolo. Au adoptat o altă fetiță, din Rusia Pentru că în România nu se mai întrevedea vreo șansă să adopte copila, soții Caracciolo și-au îndreptat atenția către Rusia, unde au cunoscut-o și au înfiat-o pe Julia, o fetiță în vârstă acum de nouă ani. Spun că au un băiat, adult acum și au vrut să facă o faptă bună. „Pe Julia am găsit-o într-o casă de copii. Părinții muriseră de ciroză hepatică, în urmă cu doi ani, iar ea fusese găsită în casă, singură. Când au luat-o de acolo era nemâncată, nespălată și începuse deja să dezvolte o formă de autism. Trei luni a stat într-un spital, pentru recuperare. Am întrebat-o pe Dana dacă putem să adoptăm un alt copil. I-am explicat că ea va fi întot-deauna prima. Apoi, ele au comunicat prin intermediul Internetului, iar acum Julia ne întreabă mereu când îi aducem surioara acasă”, a mai povestit bărbatul. În prezent, Julia este elevă în clasa a III-a, în Lugano, Elveția - unde este stabilită familia, este înscrisă la dans, muzică instrumentală și înot, ne-a povestit Massimo Caracciolo. „Dacă eram traficanți de copii, ne mai chinuiam atât?” Înainte de a se adresa instanței de judecată, soții Caracciolo, sprijiniți de reprezentanții Asociației Catharsis din Brașov - o organizație nonguvernamentală care militează pentru drepturile copiilor - au trimis mai multe adrese către DGASPC și Consiliul Județean Constanța, ca autoritate tutelară. Ba chiar au purtat și discuții cu reprezentanții celor două instituții. Invariabil, răspunsul a fost că păstrarea relației „nu este în interesul superior al copilului”. „Protecția Copilului este interesată ca Dana să aibă un loc unde să doarmă, ce să mănânce și să meargă la școală. Dar nu este de ajuns! Fata are nevoie de stabilitate, de protecția unei familii”, consideră Massimo Caracciolo. La jumătatea acestui an, familia a înregistrat dosarul cu numărul 6114, pe rolul Tribunalului Constanța. După trei înfățișări, magistrații au stabilit că nu este de competența acestei instanțe și au dispus trimiterea dosarului la instanța inferioară, Judecătoria Constanța. Massimo Caracciolo este conștient că autoritățile se tem, în astfel de cazuri, să nu se ajungă la trafic de copii. „Dacă eram traficanți de copii, ne mai chinuiam atât? Ne-au cerut toate datele de identitate, au dosare despre noi, despre rudele noastre, știu totul despre noi, ne pot găsi imediat”, a arătat bărbatul. El a adăugat că au îndrăgit-o pe fetiță, care „este viața noastră și nu o vom abandona niciodată”. Instanța de judecată are ultimul cuvânt Pe de altă parte, reprezentanții DGASPC Constanța spun că vizitele familiei Caracciolo au fost întrerupte, pentru că au fost încălcate condițiile impuse. „Direcția dispusese ca membrii familiei să viziteze fetița de ziua ei, recomandare care a fost încălcată, cu acceptul asistentului maternal. Aceasta a ascuns direcției ceea ce se întâmpla”, ne-a declarat Roxana Onea, purtător de cuvânt al direcției. De asemenea, evaluările făcute de psihologii instituției arată că întâlnirile acestea nu sunt în beneficiul copilului. „Fetița are nevoie de un mediu stabil, securizat, având în vedere și istoricul de viață. Dar familia Caracciolo venea doar ocazional să o vadă”, a adăugat Roxana Onea. În aceste condiții, rămâne la latitudinea instanței de judecată dacă micuța constănțeancă va putea să păstreze legătura cu familia din Elveția.