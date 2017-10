Își duc traiul în câmp, lângă Lipnița, de pe o zi pe alta

O familie cu cinci copii a fost amăgită de Gigi Becali

Gabriel, Maria, Emanuel, Mihăiță și Andreea au între doi și zece ani. Nu se uită la desene animate și nici nu se joacă la calculator. Primii doi nici măcar nu știu ce este un televizor și la ce servește. Ziua se joacă în bătătură, iar seara, când se întunecă, se culcă. Le-ar plăcea să se mai uite, din când în când, la desene animate, dar căsuța în care locuiesc împreună cu părinții lor, în câmp, nu are curent electric. Nu au nici apă, dar cară din sat, de la trei kilometri. Șapte suflete trăiesc lângă comuna Lipnița, într-o fostă colonie, aduși de promisiunile de ajutor ale lui Gigi Becali. În urmă cu doi ani și patru luni, Gabriel Chichirău, capul familiei care, pe vremea aceea, locuia în apropierea Bucureștiului, la o fermă de vaci, s-a dus la Gigi Becali, implorându-l să-l ajute. „Nu ne-a dat bani. Giovanni a scos 300 de lei și mi i-a dat. Gigi Becali m-a trimis la finul său, domnul Horia, care are hectare întregi de vie la Lipnița. M-am angajat acolo la fermă și ne-au oferit o căsuță părăsită, într-o fostă colonie. Am mai cârpit-o noi, am pus geamuri, am făcut o sobă și de atunci locuim aici”, povestește Gabriel. Între timp, lucrurile s-au înrăutățit la Ostrovit S.A., unde lucra bărbatul, iar salariile au început să fie date cu întârzieri de până la trei luni. „Aș mai fi rămas acolo, dar ce să fac? Nu era în casă de mâncare la timpul potrivit. Copiii nu așteaptă, trebuie să mănânce în fiecare zi. Am plecat să muncesc cu ziua, pe unde mai găsesc, măcar să îi hrănesc”, spune trist tatăl. Însă, curând, au ajuns să trăiască numai din alocațiile celor cinci copii. „Nu se mai găsește de muncă nici cu ziua. E lumea amărâtă, nu are bani. Într-o săptămână am găsit într-o singură zi. Mi-a dat 25 de lei. Păi numai pâinea pe o zi costă 10 lei”, adaugă bărbatul. „Gigi Becali m-a înjurat și m-a fugărit“ Când a văzut că nu mai răzbește, Gabriel Chichirău a luat din nou drumul Bucureștiului. „M-am dus iar la Gigi Becali, dar m-a înjurat, m-a fugărit de acolo. Prima dată a zis că ne ajută cu niște pământ, vreo 10 oi, o văcșoară și o căsuță. Dar nu ne-a ajutat, ne-a lăsat ai nimănui. După ce a ajutat atâta lume s-a oprit drept la noi”, povestește omul. Disperat, s-a dus la sediul OTV și l-a așteptat pe Dan Diaconescu. După ce i-a spus oful său, a intrat în direct, în emisiune la Diaconescu. Atunci a sunat o femeie care le-a oferit o căsuță în Ohaba Lungă, în județul Timiș. „Am fost și am văzut casa. E bună, mai sunt câteva reparații de făcut, dar le facem fără probleme. Are curent electric, apă și ceva grădină. Vrem să ne mutăm acolo pentru că se găsește mai ușor de muncă. La tăiat lemne, la cosit, orice. E lumea mai avută și mi-au zis oamenii că o muncă de zi se plătește cu 40-50 de lei. Singura problemă este că nu avem bani pentru transport. Avem și noi câteva lucruri strânse în 13 ani și nu le putem lua pe tren. Cu oricine am vorbit, nu am găsit transport mai ieftin sub 1.000 de lei. Dar de unde să fac eu rost de banii ăștia?”, se întreabă necăjit Gabriel. 1.000 de lei pentru o viață mai bună Speră că, poate, se va găsi un suflet milostiv, ca și doamna Maria, care îi așteaptă, să îi aducă, cu agoniseală cu tot, la Ohaba Lungă. Aici nu mai au ce face. În zonă nu se găsește nicăieri de lucru. Naveta până la Constanța costă 26 de lei pe zi. Salariul nu i-ar ajunge nici pentru drum. Cei 210 de lei, din alocații, se duc rapid pe mâncare. Cartofii și fasolea sunt alimente de bază în alimentația celor cinci copii. „Nu au mai mâncat lapte de mult timp, sărăcuții. Înainte mai puteam să iau cu 2 lei litrul din sat, dar acu’ nu ne mai permitem. Dulciuri au mai primit pe la școală și grădiniță”, se întristează tatăl, povestind despre copiii săi. Este mâniat, căci ar vrea să muncească pentru a-și crește micuții, dar nu are unde. Acum câteva săptămâni a venit la Constanța, la biroul social al Arhiepiscopiei. L-au alungat repede, spunându-i că nici ei nu au mai luat bani de anul trecut. „Am vrut să intru în audiență la arhiepiscopul Teodosie, dar nu m-au lăsat să-l deranjez. Apoi am plecat acasă. Nu aveam bani de drum și am mers pe jos din Constanța până dincolo de podul de la Basarabi. Am făcut cinci ore. Apoi am făcut autostopul, am mai mers puțin cu o mașină și după-aia iar pe jos”, zice Gabriel. Persoanele care pot și doresc să ajute familia Chichirău au la dispoziție un cont în lei, la Banca Comercială Română - RO03RNCB0092116192760001.