O bătrână din Constanţa a aşteptat pensia jumătate de an

O bătrână din Constanța a așteptat pensia jumătate de an

Casa Județeană de Pensii Constanța (CJP) a soluționat, de la începutul anului, aproape 7.800 de dosare de pensie pentru stabilirea drepturilor în baza Legii 19/2000 și 7.240 dosare de recalculare. Multe alte dosare stau și așteaptă recalcularea, spre disperarea bătrânilor care nu au alt venit decât pensia. Pensionarii constănțeni sunt nemulțumiți de faptul că nu-și primesc pensiile cu lunile și nu înțeleg motivul. Fie că vin să întrebe de recalculare sau să depună acte la dosar, pensionarii sunt neliniștiți și nelămuriți de proceduri pentru că nimeni nu le explică nimic. „Noi am implementat un program informatic prin care orice funcționar poate afla informații de la ghișeu despre orice dosar de pensie”, ne-a declarat Gabriela Pălămiță, purtătorul de cuvânt al instituției. Vârstnicii nu văd îmbunătățiri, cozile la ghișee nu dispar, iar îmbulzeala de la parter pare fără rezolvare. I-au greșit calculul pensiei Un caz disperat al fost cel al S. Ganea, care a avut probleme cu transferul dosarului de pensie la Constanța. Pensionara a depus documentele necesare pentru a i se transfera pensia și, conform deciziei pe care a primit-o de la CJP Constanța, începând cu luna februarie a anului 2008, S. Ganea ar fi trebuit să primească banii de la CJP Constanța. Timp de trei luni de la depunerea cererii, pensionara a primit banii prin mandat poștal de la Bârlad, dar, când să primească drepturile de la Constanța, lucrurile s-au împotmolit. „După trei luni de la depunerea cererii, noua casă preia plata dosarului”, ne-a explicat Gabriela Pălămiță. Motivul pentru care S. Ganea nu și-a ridicat banii de la poștă a fost că angajații CJP Constanța i-au greșit calculul pensiei. Pe decizia pe care o are femeia, cea din 13.11.2007, valoarea pensiei pe care ar fi trebuit să o primească lunar este de 363 de lei. Ne-am interesat de dosarul femeii și, de fiecare dată, răspunsul a fost același: „începând cu luna viitoare o să-și poată ridica banii”. Ieri am aflat că pensionara are de primit suma de 2.132 de lei, sumă care explică foarte clar că nu a primit pensia multe luni din cauza birocrației instituției. În luna martie, aceeași angajați ne-au spus că are de primit 5.700 de lei. Din fericire, și-au dat seama că era un calcul greșit și au oprit cuponul la timp. Imaginați-vă cum a reușit pensionara să trăiască fără nici un venit atâta timp. În situația vârstnicei sunt foarte mulți pensionari constănțeni care au ajuns în pragul disperării.