O asociaţie din Tunisia ajută Centrul de Plasament „Traian”

Motivul pentru care femeia a dorit să îi viziteze şi să îi ajute pe copiii cu dizabilităţi este unul personal şi emoţionant. „Ştiu ce înseamnă dizabilitatea. În urmă cu ceva ani, am suferit un accident. Nu mai existau speranţe de a merge din nou, dar Dumnezeu m-a ajutat. Deşi am rămas cu o problemă la un picior, sunt mulţumită că mă pot deplasa şi că îmi pot duce munca până la capăt. Iubesc copiii foarte mult, eu însămi fiind mamă şi ştiu foarte bine câtă nevoie au de dragoste, de ajutor. Îmi doresc din tot sufletul să ajut aceşti copii cu tot ceea ce pot eu”, a adăugat preşedintele Asociaţiei Internaţionale „Cultură fără Frontiere”.





Săptămâna aceasta, Asociaţia Internaţională „Cultură fără Frontiere” din Tunisia a ajutat Centrul de Plasament „Traian” din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, cu o maşină de spălat. Asociaţia este condusă de Lucica Tudor, o româncă ce a părăsit ţara în urmă cu mai bine de 30 de ani. „Cu toate că am plecat din ţară imediat după Revoluţie, eu nu am încetat să o iubesc. Drept dovadă, nu am renunţat la cetăţenia română. Iubesc România şi iubesc oamenii ei. De aceea, doresc să extind activitatea asociaţiei pe care o conduc şi aici, la mine acasă. Scopul principal al asociaţiei este acela de a păstra vii tradiţiile, obiceiurile, credinţele străvechi, meşteşugurile, indiferent că vorbim despre cele africane, indiene, ale romilor, românilor şi aşa mai departe”, a declarat ea.