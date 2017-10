Nunta la Constanţa, calvarul mirilor. "Restaurantele fac rezervări şi cu doi ani înainte!"

Nunta la Constanța, calvarul mirilor. "Restaurantele fac rezervări și cu doi ani înainte!"

Pentru tinerii constănțeni care doresc să își întemeieze o familie, lista pregătirilor pentru nuntă trebuie să înceapă cu cel puțin un an înainte de fericitul eveniment. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că, deși numărul saloanelor și restaurantelor din oraș este destul de mare, pare insuficient pentru a mulțumi pe toată lumea.„Am găsit restaurantul pentru nuntă la un an și opt luni după ce ne-am decis să ne căsătorim. Am alergat dintr-o parte în alta a orașului și dintr-un capăt în celălalt al stațiunii Mamaia și toate erau ocupate, mai ales sâmbetele. N-am crezut că o să ne fie atât de dificil să găsim disponibil salonul pe care ni l-am dorit!”, povestește Ioana Anghelescu. O situație binecunoscută tinerilor din Constanța care se pregătesc pentru marele eveniment - nunta.Cochete și amplasate pe malul lacului, cu ponton sau terasă, așezate la doi pași de plajă și cu vedere la mare sau în „buricul târgului”, în zona peninsulară, restaurantele și saloanele de organizare de evenimente din Constanța au listele „full” de evenimente de la un an la celălalt, fără ca patronii să „stea pe tușă” vreun week-end. Pe lângă petrecerile tematice și majoratele organizate peste an, din mai și până în noiembrie, nunțile „curg” pe bandă rulantă.Meniurile, pentru toate buzunarele! Cel mai ieftin la 140 de lei, la un restaurant de 3 stele, iar cel mai scump, 350 de lei, la un restaurant de 4 stele. Desigur, există și excepția de 600 de lei, preț în care intră atât meniul, cât și plata ospătarilor, după cum spun chiar reprezentanții restaurantului.Unde mai pui că anumite restaurante percep taxe separat pentru ospătari, huse pentru scaune și aranjamente florale sau lumânări de pus pe masă. Fiecare dintre acestea costă cel puțin câte 15 lei în plus pentru fiecare invitat.Taxe și costuri suplimentarePe lângă prețul meniului de la restaurant, viitorii miri au de achitat formația sau dj-ul, care costă între 500 și 3.000 de euro. Se adaugă taxa de cununie religioasă, de 250 de lei. În privința taxei pentru oficierea cununiei religioase, reprezentanții Oficiului de Stare Civilă Constanța susțin că prețurile diferă în funcție de preferințele mirilor și de locație.„Prețul pentru oficierea căsătoriei civile este de 2 lei, de luni până vineri, până la ora 15.00, și avem tarif de oră preferențială care ajunge la 150 de lei, de la ora 15.00 la ora 18.00, tot în cursul săptămânii. În schimb, sâmbăta și duminica avem costuri de 352 de lei, iar oficierea cu ieșire, adică într-un loc ales de miri, care este în afara sediului nostru, costă 1.852 de lei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Rodica Crăciun, directorul Serviciului de Stare Civilă Constanța.