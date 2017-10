Numărul şomerilor constănţeni s-a dublat faţă de anul trecut

În ianuarie 2010

Numărul șomerilor constănțeni s-a dublat față de anul trecut

Criza financiară a îngenuncheat multe firme constănțene în ultimul an. A îngenuncheat însuși statul și l-a adus aproape de faliment. Economia din județul nostru a pierdut peste 20.000 de locuri de muncă și a făcut peste 21.000 de șomeri. Mai rău decât atât, se anunță o perioadă grea în continuare, în care mulți oameni își vor mai pierde slujbele. Din păcate, cei mai mulți dintre șomeri provin din sectorul privat. Oferta de locuri de muncă este aproape inexistentă. Rata șomajului în județul Constanța a ajuns în luna ianuarie 2010 la 6,7%. Potrivit datelor de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța, numărul de șomeri înregistrat în prima lună a acestui an este de 21.227, cu 1.029 mai mulți decât în decembrie 2009. Cea mai mare parte a șomerilor sunt bărbați – 14.744, iar 11.490 sunt femei. 6.483 din totalul de persoane fără un loc de muncă sunt șomeri neindemnizați. Deși bugetarii sunt cei care se plâng cel mai tare că statul le pune în pericol slujbele, că li se taie din salarii, cei mai mulți șomeri constănțeni provin din sectorul privat. Statisticile AJOFM arată că 16.972 de persoane date în șomaj au fost angajate anterior în companii particulare. Afectate serios de criza financiară, firmele, unele mai mari, altele mai mici, nu și-au mai permis să-și păstreze angajații și au recurs chiar și la disponibilizări colective. Șomaj ca în 2004 Rata șomajului a ajuns la nivelul celei din ianuarie 2004 și este aproape dublă față de cea de anul trecut, când s-au înregistrat numai 11.574 de șomeri. Din păcate, cei mai mulți șomeri au între 40-49 de ani, peste 6.000, și între 50 și 55 de ani - aproape 4.000, dar și peste 55 de ani - mai mult de 2.500 de persoane. Peste jumătate din persoanele fără loc de muncă sunt din mediul urban. Mai grav este că șansele să-și găsească o slujbă sunt încă destul de mici. În săptămâna 4-11 februarie, AJOFM Constanța are disponibile numai șapte locuri de muncă: director de magazin, agent comercial, agent dezinfecție, deratizare și dezinsec-ție, librar, strungar universal și ope-rator la mașina de laminat. Facilități pentru angajatori La nivelul întregii țări, rata șomajului din județul nostru este printre cele mai mici, după București cu 2,4%, Ilfov - 2,6%, Timiș - 4,4%, Bihor - 6,2%, Cluj - 6,5%, și la egalitate cu Maramureș - 6,7%. Urmează Aradul și Satu Mare cu 7%. Cea mai ridicată rată a șomajului se înregistrează în județul Mehedinți - 14,5%, dar și în Vaslui și Alba, cu 13,5%, respectiv 13,4%. Guvernul își propune să stimuleze companiile care își vor angaja șomeri. Potrivit primului ministru Emil Boc, acestea vor putea beneficia de anumite deduceri fiscale la plata contribuțiilor de asigurări sociale, astfel încât să treacă și ele mai ușor de criza financiară, dar și pentru a salva locurile de muncă ale românilor. Propunerea legislativă ar putea fi discutată și aprobată de guvern chiar la sfârșitul acestei luni.