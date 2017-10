Numărul minorelor care devin mame creşte alarmant

Numărul minorelor care devin mame crește alarmant

Ştire online publicată Joi, 06 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

De la an la an, numărul minorelor care devin mame crește în întreaga lume. Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că anul trecut 14 milioane de minore au adus pe lume un copil. În fiecare an, numărul tinerelor din România care nu au împlinit încă 18 ani și care devin mame crește. Numai anul trecut, 28.500 de tinere care aveau între 12 și 18 ani au dat naștere unui copil, în timp ce în anul 2005 numărul minorelor care au născut a fost de aproape 24.000. Datele Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Sănătate, dar și ale Oficiul Român pentru Adopții arată că anul trecut peste 15.000 de minore au ales să facă un avort după ce au rămas însărcinate. Psihologii susțin că pentru a preveni sarcinile nedorite de către tinerele care au sub 18 ani, acestea ar trebui consiliate și educate chiar în cadrul cursurilor pe care le urmează la școală. În România, sunt celebre cazurile tinerelor din comunitatea romă care au devenit mame la vârsta de 12 ani. Și în localitatea brașoveană Codlea o fată de 13 ani de la un centru de plasament a devenit în acest an mamă, iar tatăl nou-născutului este un adolescent de 15 ani, internat și el în același centru. În ceea ce privește vârsta la care tinerii români au primul contact sexual, aceasta a scăzut constant, în ultimii cinci ani, arată studiile Institutul Național de Cercetare în Sănătate. La femei, cea mai scăzută vârstă declarată pentru debutul vieții sexuale este de 12 ani, iar vârsta medie avută la primul contact sexual în cazul fetelor a scăzut la 18 ani. La bărbați, cea mai scăzută vârstă este de 11 ani, în timp ce vârsta medie avută la primul contact sexual este de 16 ani.