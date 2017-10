Numărul consumatorilor de stupefiante, în creştere

Numărul consumatorilor de stupefiante, în creștere

Ştire online publicată Marţi, 23 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Deși Guvernul alocă din ce în ce mai mulți bani pentru combaterea consumului de droguri, numărul toxicomanilor este în creștere. Începând din 2005, bugetul Agenției Naționale Antidrog a crescut de la an la an. În plus, Executivul va aloca, în perioada 2009 - 2012, aproape 4.000.000 de lei instituției. Banii vor fi folosiți pentru programul de prevenire a consumului de tutun, alcool și droguri. Deși fondurile alocate sunt substanțiale, rezultatele întârzie să apară. Potrivit Agenției Naționale Antidrog, numărul consumatorilor de stupefiante este în creștere, iar vârsta acestora este în scădere. Recordurile au fost doborâte, în 2007, când un copil de 11 ani a fost prins fumând canabis. De altfel, anul trecut, 32 de români au murit din cauza consumului excesiv de droguri.