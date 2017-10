Numai jumătate din cererile de debranşare de la RADET, aprobate

3

Esti obligat sa bei cucuta

Taiati-le teava si anuntati-i in scris ca renuntati la serviciile lor si la contract. In rest este treaba lor. Sa mearga in justitie daca nu le convine. Noi nu am semnat un contract obligatoriu.Dezechilibrul hidraulic provocat in reteaua lor nu este problema noastra. Nu ma obliga nimeni sa cumpar muraturi ca sa salvez economia nationala de la faliment. Problema asta sa o rezolve ei.Nu inteleg de ce o banca nu are voie sa majoreze dobanda si comisioanele bancare dupa bunul ei plac ,in schimb RADET-ul are voie sa modifice tarifele dupa cum doreste el.Asta trebuie sa fie problema alesiilor nostri si nu legea care-ti da dreptul sa vandalizezi masina care te blocheaza in parcare.