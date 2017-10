"Nu vrem ca ai noştri copii să se joace printre rahaţi de câini!"

Parcul Tăbăcărie, plin de mizerie și de câini fără botniță

"Nu vrem ca ai noștri copii să se joace printre rahați de câini!"

Constănțenii nu au prea multe parcuri unde să se bucure de vremea frumoasă. Iar cele puține care au supraviețuit măcelului spațiilor verzi sunt mici, murdare și neîngrijite. Copiii se joacă printre bălării, printre rahați de câini, patrupede care umblă libere, speriindu-i pe cei mici, acesta este peisajul zilnic în parcurile din oraș.„În Tăbăcărie, în afară de porțiunea cu Țara Piticilor, nu prea ai unde să lași un copil să zburde prin iarbă. Este plin de câini. Sunt zone unde se fac dresaje și sunt câini periculoși și peste tot aleile sunt pline de mizeriile lăsate de animale. Ele, săracele, sunt animale, nu ai ce să le ceri, însă stăpânii lor ar trebui să strângă mizeria, așa cum se face în străinătate. Pe cei periculoși ar trebui să-i țină numai cu botniță și nu înțeleg de ce primăria nu face un țarc împrejmuit, unde să stea cei cu câini, mai ales dacă vor să facă dresaje”, ne-a spus, indignată, Mirela Popescu, o constănțeancă din zonă.Aceleași plângeri legate de câinii din Parcul Tăbăcărie le-am primit și de la un tătic.„Poliția ar trebui să ia măsuri mai dure împotriva celor care nu-și țin legați câinii, căci sunt imprevizibili și îi sperie pe copii. Am asistat de vreo două ori la încăierări între câini, iar băiețelul de doi ani s-a speriat groaznic. Nici măcar nu stăteam în preajma lor, ci doar treceam spre ieșirea din parc. Câinii au început să se bată și scoteau schelălăituri groaznice. Copilul a început să plângă, neînțelegând ce se întâmplă. Nu este normal să li se permită să stea peste tot în parc. Sau măcar să fie obligați să-i țină cu botniță!”, ne-a declarat Mihai T.Amenzi de până la 1.500 de leiDe fapt, Poliția Locală susține că dă periodic amenzi celor care nu strâng după câinii lor sau nu îi țin cu botniță. Însă, nu pot să stea permanent în zonă pentru a-i vâna.„Se acționează tematic, iar de la începutul lunii septembrie, în fiecare sâmbătă și duminică, se fac patrule în parcuri, între orele 17 și 20. De asemenea, zilnic, echipele merg în parcuri, atât în cartiere, cât și în Tăbăcărie. Sunt sancționați posesorii câinilor care nu îi țin cu botniță, dar și cei ce nu dețin materiale pentru a strânge mizeria. De când sunt prezenți agenții, cetățenii nu mai lasă mizerie, dar mai sunt și cazuri unde se dau sancțiuni”, explică reprezentanții Poliției Locale Constanța.Potrivit acestora, amenda pentru lipsa botniței este cuprinsă între 500 și 1.500 de lei, iar pentru mizerie, între 400 și 800 de lei. Din păcate, pe ordine publică nu sunt disponibili decât șapte polițiști locali, care trebuie să acopere toate zonele și toate solicitările.„Există un dispecerat non-stop, cu numărul de telefon 0241/484.205, unde se primesc sesizări, iar echipe de la Poliția Locală, dar și de la IPJ, se deplasează la fața locului”, au mai spus cei de la Direcția Generală Poliția Locală.E nevoie de o reabilitare a întregului parcCât despre intenția de a amenaja un spațiu special pentru câini, autoritățile locale iau în considerare acest lucru, însă cel mai probabil va fi cuprins în planurile pentru reabilitarea parcului. Deocamdată, sunt vizate porțiunile unde trebuie refăcute aleile, unde se vor face piste pentru bicicliști, refacerea spațiilor verzi.De altfel, o reabilitare a parcului este absolut necesară și urgentă. Dacă ieși din Țara Piticilor, acolo unde cât de cât este mai aranjat, pare că te întorci în timp. Aceleași alei ponosite, aceiași pomi, aceleași straturi pentru flori, dar fără flori.„Nu poți să nu faci o comparație cu ce este în alte orașe. Vezi că la București, la Cluj, la Timișoara, la Iași se poate… și nu te poți opri să nu te întrebi de ce la noi nu se poate. E frustrant, pentru că și copiii noștri merită să crească în condiții bune. Nu vrem ca ai noștri copii să se joace printre rahați de câini”, ne-a spus un alt constănțean.Să-i scoată la muncă pe asistații social!Sunt voci care spun că autoritățile locale nici nu trebuie să facă eforturi financiare prea mari pentru a curăța parcurile. „Sunt atâția oameni care primesc ajutor social din banii noștri, de ce nu sunt puși să curețe mereu parcurile din oraș? Atât ne-a mai rămas la cei mai mulți dintre noi, nu toți avem bani să mergem la munte, plus că e și mall-ul aici. Și chiar dacă am avea, parcurile trebuie să fie lună tot anul, mai ales că sunt așa puține!”, este de părere Teo Mocanu.