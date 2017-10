"Nu vom accepta ca nămolul să plece din lacul Techirghiol spre alte zone!"

1

Domn primar : Acta, non verba!

Domn primar,uite cum sta treaba, ala cu firma de la Caransebes e logic ca vine sa faca profit, ca nu o fi dat omul spaga la minister de dragul lui Dragnea sau de dragul namolului. In legatura cu exploatarea haotica este ceva normal, doar traiesti in Romania.Vezi cum au exploatat romanasii nostri padurile, ca doar "codrul este frate cu romanul" dar si "jaful este ca-n codru"Citeste si tu despre jafurile facute de catre Ocolul Silvic prin Suceava, Maramures,Harghita,etc,toate cu sprijinul preacinstitilor politicieni. Domn primar daca intr-adevar exista suspiciuni de jaf si furt, de ce nu faci o plangere la DNA ,in Bucuresti( nu face improdenta sa mergi la mafiotii de la DNA C-ta)?Mergi la DNA in Bucuresti si le spui cu subiect si predicat ca ai suspiciuni ca neamtul cu firma din Caransebes impreuna cu domnii din minister au de gand sa faca jaf. Iti spun eu de abia asteapta procurorii sa salte niste directori sau subsecretari de stat. Chestia cu referendumul este frectie la picior de lemn. Asa ca domn primar : ACTA,NON VERBA! , ca sa nu ajunga si lacul precum padurile acestei tari. PS.Cei care jefuiesc tara nu sunt TFL-istul de 85 Soros sau neamtul de la Caransebes , ci penalii nostri, romani neaosi, pe care-i vedem seara de seara pe TV urland impotriva DNA si a justitiei.La ANRM nu lucreaza nici Soros nici,Hans nici Francois, ci romani, pe director il cheama AUREL GHEORGHE.