Nu vă panicaţi! Medicii susțin că, la Constanța, nu este epidemie de varicelă

Nu vă panicați! Medicii susțin că, la Constanța, nu este epidemie de varicelă

Chiar dacă în ultima perioadă medicii de familie s-au confruntat cu zeci de cazuri de copilași cu varicelă (vărsat de vânt), în județul Constanța nu poate fi vorba, sub nicio formă, de o epidemie. Cei mai mulți copilași sunt preșcolari, iar boala au contactat-o înainte de vacanța de iarnă, aceasta erupând abia acum.Potrivit șefului Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, Cristina Schipor, la acest moment au fost raportate doar câteva cazuri izolate la grădinița „Steluțele Mării”. Pe lângă acestea, medicii de familie spun că mulți micuți de la alte unități de învățământ au fost diagnosticați în cabinetele lor, iar copiii au fost izolați la domiciliu până se însănătoșesc. Așa că părinții nu trebuie să se panicheze, întrucât această boală a copilăriei este normală și apare mereu la copiii de vârstă mică.Întrebată care este situația la „Steluțele Mării”, directorul unității, Georgeta Adam, ne-a declarat că o situație mai clară o vor avea luni, 14 ianuarie, când cei mici vor reveni în bănci, după vacanța de iarnă.„Noi avem obligația de a raporta la DSP toate cazurile care apar. În perioada în care copiii au stat acasă, am făcut dezinfecția grădiniței și vă pot spune că avem cele mai bune produse de curățenie, cu care se spală peste tot. Desigur, este posibil ca în vacanță să se fi îmbolnăvit și alți copii, dar cel mai sigur vom afla săptămâna viitoare”, a precizat directorul.Totuși, trebuie să fiți extrem de atenți, pentru că vărsatul de vânt poate fi o boală mult mai serioasă decât credeți, pentru că poate avea o serie de complicații grave, motiv pentru care trebuie tratată cu foarte multă grijă.Vărsatul de vânt este una dintre bolile copilăriei, care este catalogată de mulți părinți drept o afecțiune minoră și pe care micuții trebuie să o facă. Medicii atrag, însă, atenția că este o boală cât se poate de serioasă, ce poate duce la complicații grave ce pot afecta pacientul pe termen lung.Spre exemplu, dacă o persoană a avut în trecut varicelă, virusul rămâne în stare latentă la nivelul rădăcinilor nervoase. Problema este că el se poate reactiva la pacienții cu o imunitate scăzută și poate provoca Zona Zoster. În plus, encefalita este o altă afecțiune ce poate degenera din varicelă. Aceasta este o altă complicație posibilă a varicelei și poate apărea la 5-10 zile după dezvoltarea iritației provocate de varicelă. Altfel spus, este o inflamație a țesutului cerebral cauzată, în general, de infecții virale, așa cum sunt varicela, pojarul sau rubeola.Simptomele encefalitei sunt, în general, asemănătoare cu cele ale gripei-febră, migrene, dureri articulare și musculare, dar pot apărea și simptome precum confuzia, agitația sau deficiențe motorii. Dacă virusul varicelei ajunge la plămâni, se dezvoltă pneumonia, o complicație ce apare cel mai des în cazul adolescenților, dar și în cazul femeilor însărcinate care iau virusul în ultima parte a sarcinii.Pentru a preveni aceste complicații, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să mergeți la medic.