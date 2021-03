Nu uitați să potriviți ceasurile! Trecem la ora de vară!

România trece în noaptea de sâmbătă spre duminică la ora de vară. Ceasul se dă înainte, ora 03.00 devenind ora 04.00, ziua de 28 martie devenind cea mai scurtă din 2021. Acest an ar putea fi ultimul în care se schimbă ora în ultima săptămână a lui martie. În 2019, Parlamentul European a votat în favoarea renunțării la schimbarea orei de două ori pe an, începând cu 2021. Europarlamentarii au îndemnat, vineri, la accelerarea eforturilor de a răspunde apelului lansat de cetățeni pentru renunțarea la schimbarea orei - ora de vară-ora de iarnă - în statele membre ale Uniunii Europene, arată un comunicat publicat de Parlamentul European. Ora de vară 2021. Un sondaj UE, pe 4,6 milioane de oameni, arată că oamenii resimt disconfort fizic și mental din cauza schimbării orei. Oamenii întâmpină probleme în a adormi sau au chiar insomnii. Aproximativ 40% dintre respondenți au spus că au avut probleme în a se concentra, iar o treime s-au simțit irascibili. Unele persoane acuză o oboseală puternică după schimbarea orei, însoţită eventual de o senzaţie de disconfort şi chiar de dureri de cap. Ideea orei de vară a apărut pentru prima oară la omul de știință Benjamin Franklin, în anul 1784. Acesta a scris un eseu numit "An Economical Project" în care a emis câteva idei pentru economisirea uleiului folosit la lămpile de iluminat, potrivit Observatorului astronomic. Una din metode era introducerea unei perioade de timp în timpul verii. Pe când se află la Paris, la vârsta de 78 de ani, acesta s-a ocupat de modul în care lamplile cu ulei produceau lumina și cât de eficiente erau acestea. Într-o dimineață de vara, Benjamin Franklin s-a trezit la ora 6 surprins de cât de multă lumină îi întră în cameră. La început a crezut că sunt lămpile cu ulei ce se instalau pe străzile Parisului. Dar, a observat că Soarele tocmai răsărea la orizont. Ora de vară 2021. Ideea lui Franklin a fost preluată de către William Willett, un constructor britanic. Și acesta a fost uimit când într-o dimineață de vară, în jurul orei 6, chiar dacă afară era lumină, toate obloanele caselor erau închise. El a propus într-un pamflet din 1907 să se adauge 20 de minute în fiecare duminică din aprilie, și să se scadă aceste minute în duminicile lunii septembrie. În anul 1908 s-a incercat introducerea acestei reguli, în Marea Britanie, dar a fost întâmpinată negativ. Primii care au introdus ora de vară au fost germanii, începând cu anul 1916 (între 30 aprilie - 1 octombrie). Au urmat britanicii care au introdus ora de vară tot în 1916 (între 21 mai - 16 octombrie). Alte țări care au introdus ora de vară au fost: Belgia, Denemarca, Franța, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia și Tasmania. Pe 19 martie 1918 s-a introdus și în Statele Unite ora de vară, dar a fost folosită doar până în 1919. Din cauza opoziției fermierilor s-a renunțat la ora de vară. Cea mai mare confuzie s-a creat în Statele Unite unde fiecare stat avea propria regulă de introducere a orei de vară, situație ce s-a menținut până în 1966. În acest moment 70 de țări au introdus ora de vară. Ora de vară nu este folosită în țările de la Ecuator și de la tropicul Capricornului. Două țări importante, Japonia și China, nu folosesc ora de vara. UE a unificat pentru prima dată trecerea la ora de vară în 1980 pentru a asigura o abordare unitară a acesteia în cadrul pieței unice.