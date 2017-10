"Nu transformaţi parcul Tăbăcărie în bâlci!"

4

Avem nevoie de parcuri civilizate!

Clica de la Primarie este vinovata de distrugerea Parcului Tabacarie! Extinderea City-Mall a fost aprobata de consilierii locali la propunerea primarului(Mazare sau Fagadau). Trebuie cercetat ce s-a solicitat in propunerea de proiect. Initial s-a spus ca este vorba de o extindere a parcarii si supraetajarea ei iar acum s-a ocupat tot spatiul cu magazine. De ce alesii nostri nu au pus conditii ca Gradina de vara precum si zona de parc din imediata vecinatate sa fie abilitata de firma care administreaza City-Mall ? Ei au preferat sa ia spaga pentru aprobarea proiectului in loc sa faca ceva pentru oras. Avand in vedere starea jalnica a Constantei, transformat de primarie in "orasul balariilor", faptul ca Fagadau nu este un adevarat edil, se impune declansarea procedurii de demitere a primarului deja ales. El a fost viceprimar multi ani si ceea ce s-a facut pana la alegeri era de datoria lui sa faca pentru ca a fost platit pentru asta. Sa nu vina acum sa spuna ca are in program sa faca, precum Mazare!