Șeful OPC Constanța a pornit cruciada împotriva marilor retaileri care ne păcălesc la raft

"Nu suntem lada de gunoi a Europei!"

Supermarketurile și hipermarketurile au acaparat aproape toată piața din Constanța. Chiar și puținele buticuri sau magazine alimentare de cartier care au mai rezistat se aprovizionează tot de la supermarket, așa că aproape că nu mai avem de unde să cumpărăm altfel de produse decât cele pe care ni le vând marii retaileri. Sigur, mai sunt piețele, particularii, piețarii, dar câți dintre noi pot ajunge în timpul zilei la piață să ne cumpărăm legumele, fructele, lactatele direct de la sursă, când toată ziua suntem la serviciu sau pe drumuri. Și uite așa ajungem să achiziționăm tot ceea ce ni se bagă sub nas în marile magazine.Comisarul șef al Protecției Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu, a pornit o adevărată cruciadă împotriva acestor comercianți, companii mari și de renume, care nu au nicio jenă să ne păcălească cu produse de proastă calitate, promoții false, dar și de a convinge consumatorul român că nu trebuie să accepte să fie „lada de gunoi a Europei”.Controalele din ultimele săptămâni la supermarketurile și hipermarketurile din Constanța au scos la iveală numeroase deficiențe, dar mai ales numeroase practici comerciale înșelătoare. Nu s-a găsit carne stricată și nici lapte expirat, în schimb, problemele sunt mult mai grave și suntem păcăliți în fiecare zi, fiindu-ne smulși din buzunar bani pe care, altfel, nu i-am fi dat.„Dorim să tragem un semnal de alarmă: marii retaileri își promovează în general produse ieftine pentru că pare că sunt exigența acestei pieți, dar pentru a fi ieftine se pierde mare parte din calitatea acestor produse. Promoțiile, în general, de la rafturi, sunt mincinoase, produse gratis nu există, calitatea legumelor și fructelor este una dubioasă în sensul că etichetarea lădițelor spune una, iar prezența și etichetarea la raft alta. Încercăm să trezim consumatorul român și să îl învățăm că nu este obligat să fie lada de gunoi a Europei”, a declarat Horia Constantinescu.Iar cifrele vorbesc de la sine: în urma celor 65 de acțiuni de control efectuate, au fost aplicate 61 de amenzi, în valoare totală de 321.000 de lei, și s-a dispus măsura încetării practicii comerciale incorecte pentru un număr de 15 operatori economici.„Trebuie să găsim o formulă în care consumatorul român să poată fi protejat, să poată fi informat corect și să nu mai fie transformat în cobaiul importatorilor de produse și distribuitorilor acestora. Piața română este inundată de produse tip altceva. Avem o brânză tare tip parmezan, avem o brânză moale tip feta, avem un ulei tip ulei de măsline. Închipuiți-vă că pe etichetă scrie «conține gust plăcut de măsline»”, a mai spus șeful CJPC Constanța.În ce privește fructele și legumele, acesta atrage atenția că multe din fructele și legumele din marile magazine sunt stropite cu substanțe periculoase.nu apare nicăieri afișat la raft. Neavizarea aceasta a consumatorului este foarte periculoasă. Mulți luăm lămâia și o punem în ceai, fără să o curățăm înainte cu peria de sârmă. Nu trebuie să nu mai lăsăm bunica să radă lămâia, pentru prăjituri, așa cum ne-am obișnuit. Consumatorul român este total neavizat și este o neavizare intenționată și tocmai de aceea am aplicat amenzi mari, considerând-o practică comercială incorectă”, a precizat comisarul șef.De asemenea, acesta ne sfătuiește să fim foarte atenți atunci când cumpărăm produse lactate.„Avem acele produse din grăsimi vegetale, dar pozele, modalitatea în care sunt prezentate lasă consumatorul neavizat să creadă că a cumpărat frișcă, frișca fiind o delicatesă din smântână dulce bătută. Retaileri mari de pe piața românească își permit să inunde rafturile cu produse tip smântână și, mai mult de atât, ajung să fie produse numărul unu în România. Peste tot pe raft, unde te uiți, avem produse numărul unu, numărul doi nu există. Consider că acest tip de etichetare este o practică comercială înșelătoare. Le-am cerut producătorilor să nu mai eticheteze astfel produsele, ci să pună o inscripționare corectă”, a completat Horia Constantinescu.Sfatul acestuia pentru noi este să citim întotdeauna etichetele.„Aceste lucruri ne conduc la un tip de alimentație, la un tip de sănătate, la un tip de perspectivă de viață pentru că nu cumpărăm ceea ce ne imaginăm. Încerc să trezesc la realitate consumatorul român că etichetarea cu prețul mic de obicei nu ascunde o negociere bună a retailerului la care se află pentru a-și cumpăra produsele, ci ascunde amestecuri de tot felul de lucruri care dau aspect și care nu au niciun fel de fond, nici calitativ și nici energetic, și nu asigură copiilor - pentru că ei sunt mari consumatori de lactate - necesarul alimentar pe care părintele îl consideră. Le recomand tuturor consumatorilor să citească eticheta, să ceară informații și să caute să achiziționeze produse care, chiar dacă pot fi mai scumpe, consumate în cantități mai mici, nu la fel de mari, să-i asigure copilului un aport de substanțe nutriente și să evităm consumul excesiv de substanțe vegetale, uleiuri și lucruri care păcălesc și dezinformează”, a încheiat șeful CJPC Constanța.