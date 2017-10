Medicii germani, după moartea primului pacient operat pe cord

„Nu suntem Dumnezei în alb“

În ultimele trei zile, în Clinica de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Județean Constanța a fost agitație mare: patru medici germani, de la Centrul Cardiologic MediClinic din Lahr, Baden, s-au aflat în județul nostru pentru a-i iniția pe specialiștii constănțeni în „tainele” unei metode inovatoare de operare pe cord deschis. Schimbul de experiență a fost însă umbrit de tristețe: primul pacient operat de cele două echipe a avut o evoluție nefavorabilă și a decedat. Ceilalți șase bolnavi se simt bine, medicii fiind optimiști cu privire la starea lor de sănătate. Echipa germană a fost formată din dr. Alexander Tejas, șeful Clinicii de Anestezio-logie din Lahr, dr. Jurgen Enker, dr. Kojcici Besnik și Michael Rother. Aceștia au sosit marți la Constanța, pentru a-i iniția pe chirurgii cardiovasculari din Spitalul Județean în efectuarea de intervenții chirurgicale fără ca inima bolnavilor să fie oprită. „Noi am venit în Constanța pentru a arăta că în România sunt medici buni, care trebuie să fie ajutați pentru a ajunge să facă performanță”, a afirmat dr. Tejas, adăugând că în clinica din Germania lucrează numeroși români, medici și asistente, astfel că știe „potențialul” specialiștilor noștri. Mai avea câteva săptămâni de viață Din păcate, schimbul de experiență a debutat cu un eșec: primul pacient operat - un bărbat de 56 de ani, grav bolnav - a decedat. Atât dr. Tejas, cât și dr. Marta Budu, șefa Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară unde au fost realizate intervențiile, au subliniat că intervenția chirurgicală era singura speranță a pacientului. „Pacientul a fost unul dintre cei patru sau cinci care au ajuns la Urgență și au fost preluați de cardiologi. Starea lui era foarte gravă, în urmă cu câteva săptămâni a suferit un stop cardiac în momentul în care i-a fost efectuată o coronarografie, o simplă manevră de investigație. Fiica lui mi-a spus că ajunsese să ia zilnic o farfurie de pastile, câte 15 - 16 nitroglicerine”, a afirmat dr. Budu. La rândul lui, dr. Alexander Tejas a arătat că „dacă nu ar fi fost operat, pacientul ar mai fi trăit câteva săptămâni”. „Pacientul trebuia operat de urgență. Avea șanse minime, dar am sperat că putem face ceva. Am făcut operația pe cordul bătând, într-un timp destul de bun, am pus patru bypass-uri, a fost bine. Apoi s-a agravat, a fost nevoie să intrăm din nou în sală, dar când apar complicațiile, se țin lanț. Pentru noi a fost botezul focului, ne pare rău, am încercat să facem ce era mai bine pentru pacient, dar nu suntem Dumnezei în alb. Aceasta este realitatea. Sufăr și eu, am 30 de ani de experiență, cunosc meseria asta foarte bine, iar fiecare înfrângere este o rană care rămâne deschisă”, a adăugat specialistul german. Ceilalți șase pacienți sunt bine În cazul celorlalți pacienți, evoluția a fost favorabilă. Aceștia s-au trezit la aproximativ două - trei ore după operație și starea lor de sănătate este bună, a afirmat dr. Budu. Medicul a atras atenția că au fost alese cazurile cele mai grave, bolnavi cu leziuni complicate, care au avut nevoie de bypass-uri, de înlocuirea unei valve aortice sau de montarea unui inel mitral. Materialele sanitare, în valoare de 2.800 de euro, au fost donate de o firmă din Germania. Prezența specialiștilor germani a stârnit vâlvă în lumea medicală, existând mai multe voci care au afirmat că aceștia nu ar fi avut voie să opereze, căci nu aveau niciun acord în acest sens de la Colegiul Medicilor. De altfel, dr. Constantin Dina, directorul Direcției de Sănătate Publică Constanța, a susținut că urmează să realizeze o anchetă. Conducerea spitalului a negat însă, în cadrul conferinței de presă, necesitatea obținerii vreunui acord. Motivul: medicii germani nu au operat, ci „i-au asistat și îndrumat pe colegii din Constanța”, a afirmat dr. Căpățână. Colaborare și pe viitor Astfel de schimburi de experiență urmează să mai aibă loc, intenția conducerii spitalului, dar și a reprezentanților clinicii germane fiind să încheie o colaborare pentru o perioadă îndelungată. Deși voci din spital vorbesc despre inițierea privatizării Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, managerul a negat: „Nu se pune problema privatizării, dar nu știm sub ce formă va fi colaborarea. Săptămâna viitoare, dr. Tejas se va întoarce la Constanța cu directorul concernului MediClinic și urmează să stabilim cum vom colabora. Probabil vor avea un reprezentant aici, în clinică”. Trebuie precizat că centrul german este privat.