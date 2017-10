Nu sunt bani pentru continuarea reparaţiilor la Urgenţă

Nu sunt bani pentru continuarea reparațiilor la Urgență

Lucrările la aripa nouă a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Constanța au fost finalizate. Ba chiar, în urmă cu o lună, conducerea spitalului anunța că se pregătește de inaugurare. În momentul de față, reprezentanții unității spitalicești înclină mai mult spre a amâna darea în folosință a noii aripi până după finalizarea reparațiilor și la vechea parte din UPU. „Nu ne aduce niciun câștig, din punct de vedere al spațiului în care se duce greul din UPU, dacă dăm în folosință noua aripă. În această parte sunt recepția și sala de tratament cu câteva paturi, dar, potrivit proiectului, greul rămâne tot în partea care nu a fost renovată. Adică la Camera de resuscitare, ginecologia, traumatologia. Dacă o dăm acum în folosință, până vom începe reparațiile la vechea aripă, cea nouă va ajunge în stadiul actualei Urgențe”, a declarat dr. Dan Căpățână, managerul spitalului. Mai mult, spitalul nu are banii necesari pentru continuarea lucrărilor la vechiul UPU, astfel că în prezent nu se știe dacă respectivele reparații vor fi realizate anul acesta. Este nevoie de aproximativ 6 milioane de lei, iar săptămâna viitoare este așteptată vizita dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Sănătății, pentru a discuta pe marginea asigurării unor surse de finanțare. Lucrări de reparații oprite Spitalul Județean Constanța nu a primit, pentru anul în curs, niciun leu pentru investiții. „Bugetul Ministerului Sănătății pentru 2010, pentru investiții, este de 800 de milioane de lei. Noi, Spitalul Județean Constanța, am solicitat, argumentat prin documente, 200 de milioane de lei, pentru investițiile în curs de derulare. Nu am primit niciun leu și nici nu cred că vom primi”, a afirmat dr. Dan Căpățână. În lipsa finanțării, lucrările de reabilitare demarate anul trecut la Secția de Endocrinologie, la Secția de Neuropsihiatrie Palazu Mare etc, au fost oprite. „La Palazu Mare reparăm acum băile și schimbăm o parte din geamuri și uși, dar din veniturile proprii ale spitalului”, a mai arătat medicul. Pe de altă parte, datoriile spitalului către furnizorii de medicamente se acumulează. În prezent, potrivit documentelor prezentate de directorul economic Violeta Androne, spitalul are datorii de aproape 20 de milioane de lei, dintre care peste 15 milioane de lei numai pentru substanțele farmaceutice. „Furnizorii au început să ne dea în judecată, pe măsură ce ne cheamă în instanță încercăm să le plătim din sumele datorate. Acum suntem la nivelul lunii martie 2009”, ne-a spus directorul economic.