„Nu putem să săpăm toată Constanţa şi să o umplem cu piatră!“

Răspunsul Primăriei la problema străzii Traian:

„Nu putem să săpăm toată Constanța și să o umplem cu piatră!“

Noua expertiză comandată de investitorul de pe malul străzii Traian a creat oarece panică în rândul locatarilor din zonă. Documentul, realizat de dr. ing. Anton Chirică, scoate în evidență faptul că, în lipsa unor măsuri urgente de consolidare a taluzului, există un real pericol de prăbușire, nu numai a străzii, ci și a blocurilor. Autoritățile locale sunt însă relaxate și pun sub semnul îndoielii noua expertiză. Viceprimarul Decebal Făgădău nu a dorit să comenteze declarațiile șefului Inspectoratului Teritorial de Construcții, Gigi Chiru, și ne-a precizat: „Departamentul Primăriei Constanța studiază în prezent expertiza ce ne-a fost înmânată la sfârșitul săptămânii trecute, dar pe care noi nu am solicitat-o. Noi am solicitat doar prima expertiză, pe care am și luat-o în calcul, ale cărei concluzii sunt clare, fără echivoc, nu vedem necesitatea unei alte expertize. Este dreptul investitorului să-și comande câte expertize dorește. Vom vedea însă pe care o ia de bună. Prima este indubitabilă. Construcția, așa cum a fost gândită, și care a fost avizată de toate instituțiile, trebuie să se încheie”. În ceea ce privește craterele de pe strada Traian, Primăria se șterge pe mâini de orice vină. „Scurgerea a fost sub lucrare, noi am umplut groapa după un proiect tehnic clar, care a fost avizat și respectat, dar nu putem să săpăm toată Constanța și să o umplem cu piatră. Toată zona străzii Traian este cunoscută ca având probleme cu infiltrările de apă, cu tasări, cu deplasări de rosturi”, a adăugat Decebal Făgădău. RAJA susține că nu are pierderi de apă în zonă La rândul lor, reprezentanții S.C. RAJA S.A. susțin că regia nu are pe strada Traian, în zona surpării, niciun fel de rețea de alimentare cu apă sau canalizare. „Afirmațiile sunt total nefondate și arată disperarea unor reprezentanți ai unor instituții locale în încercarea eșuată de a găsi un țap ispășitor. S.C. RAJA S.A. nu poate fi acuzată sub nicio formă de surparea din zona Traian. Singura acuzație care se poate aduce acestei societăți este faptul că reprezentanții săi au încercat găsirea unei soluții tehnice viabile pentru stoparea fenomenului”, precizează purtătorul de cuvânt al instituției, Irina Oprea. Nu există pierderi de apă de la rețelele edilitare Viceprimarul este de părere că nu există în zonă pierderi de apă din rețelele edilitare. „Faptul că există apă în subsol este un lucru de notorietate. O știe toată lumea. Atunci când s-a demarat investiția noi am făcut inspectarea magistralei Electrocentrale – CET și s-a constatat că nu prezintă scurgeri. De asemenea, am solicitat reprezentanților RADET să-și facă un bilanț în zonă ca să vadă că se înregistrează pierderi. Dar nu au existat decât pierderi infime, nesemnificative, în niciun caz ceva care să determine un asemenea debit”, a declarat viceprimarul. „Să se apuce de treabă și să finalizeze construcția!” Primăria Constanța consideră că nu are nicio vină în degradarea taluzului în urma demarării investiției de pe mal. „Avizele sunt date de toate autoritățile statului, în urma unor expertize, însă nu primăria judecă impactul acestei investiții asupra malului și străzii Traian, ci doar încadrarea construcției în valorile urbanistice, nu verificăm noi calitatea betonului”, a mai precizat Decebal Făgădău. Potrivit acestuia, investitorul va demara în curând lucrările de continuare a construcției. „Am ținut contact în permanență cu investitorul. Am văzut că au început să lucreze, chiar duminică am fost la fața locului, au remediat cât de cât sistemul de colectare și de drenaj. Lucrează la o nouă expertiză, procedură necesară pentru continuarea lucrărilor. Ni s-a spus că va fi finalizată în cursul acestei săptămâni și vor solicita avizul de continuare a lucrărilor. Au o investiție de realizat care va stabiliza taluzul. Pe noi ne interesează doar ca zona să fie în siguranță. Dacă expertiza va stabili o cauzalitate directă între investiție și situația domeniului public și a clădirilor din jur, îi vom pune să ia toate măsurile pentru punerea în siguranță a zonei. Deocamdată, au toate avizele și toate expertizele, să se apuce de treabă și să finalizeze construcția”, a mai spus Decebal Făgădău.