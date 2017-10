Nu plătiţi dările la stat, nu mai primiţi ajutoare sociale

Nu plătiți dările la stat, nu mai primiți ajutoare sociale

Chiar la sfârșitul anului trecut, Guvernul le-a pregătit o „surpriză” celor care beneficiază de ajutoare sociale. Și nu este vorba de una plăcută. Dacă nu își vor plăti taxele și impozitele către bugetul local ei nu vor mai primi niciun fel de sprijin financiar din partea statului.Printr-un act normativ adoptat de Guvern, beneficiarii de prestații sociale care „uită” să se achite de taxe și impozite vor fi suspendați de la plată pe o perioadă de cinci luni. Pe lista prestațiilor vizate de tăieri sunt venitul minim garantat, alocația de susținere a familiei și indemnizația de creștere a copilului. După ce își vor plăti dările către stat asistații vor primi din nou banii din prestații, chiar și cei din lunile când au fost opriți din plată. Singura prestație socială exceptată de la tăieri este alocația de stat pentru copii.Ordonanța cu pricina modifică și completează unele acte normative ce reglementează acordarea de beneficii de asistență socială. În actul normativ, s-a introdus și sancțiunea de suspen-dare a alocației pentru susținerea familiei în situația în care titularul nu depune în termen declarația pe propria răspundere în vederea menținerii acordării acestui drept.Primăriile din județul Constanța au sute de astfel de beneficiari de venit minim garantat și mii de persoane care primesc indemnizația pentru creșterea copilului. O mare parte din aceștia au restanțe la taxe și impozite și vor intra sub incidența legii. „La noi nu sunt acum probleme. Nici nu avem foarte mulți beneficiari ai ajutorului social. Sunt doar câteva cazuri care probabil că își vor plăti impozitele atunci când vor fi înștiințați că li se taie ajutoarele”, a declarat reprezentantul Serviciului de Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Independența.Amenzi de 3 miliarde de lei vechiSe pare însă că nu problema impozitelor este cea mai gravă. În comuna Mihai Viteazu localnicii sunt campioni la neplata amenzilor. „Nu am făcut încă o situație clară a impozitelor, dar avem probleme foarte grave cu amenzile. Practic, în acest moment cuantumul amenzilor neplătite este de 3 miliarde de lei vechi, ceea ce înseamnă o gaură destul de mare. La noi este o zonă de pescuit și multe amenzi sunt pentru braconaj. Dar avem și amenzi de circulație. O singură persoană are de dat peste 50 de milioane de lei vechi din astfel de sancțiuni. Nu există o lege care să îi oblige să plătească sau măcar să le transforme în muncă în folosul comunității, căci noi avem nevoie aici de muncitori. În rest impozitele sunt mici aici, mai ales la cei care beneficiază de venitul minim garantat. Ce au ei, o palmă de pământ, pentru care plătesc 40-50 de lei pe an?!”, ne-a spus primarul comunei Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni.Se taie indemnizația pentru creșterea copiluluiMai grav este că sub inci-dența legii intră și indemnizația pentru creșterea copilului. În condițiile în care mama nu va mai primi acest ajutor, ea va trebui să-și crească copilul numai cu alocația pentru copii sub doi ani - 200 de lei, și este puțin probabil să reușească să-și plătească impozitul, mai ales că nu merge nici la serviciu.„Nu mi se pare corect ca o mamă să nu mai primească indemnizația pentru creșterea copilului dacă nu și-a plătit impozitul. Mai ales că se știe că se întârzie luni de zile de când naște și până când aceasta începe să își primească banii. Adică statul nu dă banii la timp și ele trebuie să se descurce șase - șapte luni fără niciun venit și apoi i se mai și taie indemnizația!”, s-a plâns Mirela Enache, beneficiară a indemnizației pentru creșterea copilului.