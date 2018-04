Nu mai vor căldură! "Factura la întreţinere ne-a lăsat fără bani de medicamente"

Nu mai vor căldură! "Factura la întreținere ne-a lăsat fără bani de medicamente"

Nici bine nu s-a încălzit vremea, că locatarii mai multor blocuri din județul Constanța au și început să spună că Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice (RADET) ar trebui să întrerupă furnizarea căldurii în apartamente. Majoritatea reclamă costul mare al facturilor pe timpul sezonului rece și vor să scape de corvoada acestor cheltuieli, care înseamnă bani frumoși pentru un segment importantde populație.„Este adevărat că noaptea este mai rece în casă, dar prefer să îmi pun o bluză mai groasă și să salvez câteva sute de lei. Lunile acestea am plătit la întreținere, mai mereu, în jur de 700 de lei. Pentru că a trebuit să dăm atât de mult la întreținere, factura ne-a lăsat fără bani de mâncare și de medicamente, mai ales că atât eu, cât și soțul meu suntem bolnavi. Din păcate, a trebuit să facem față situației, dar starea noastră de sănătate s-ar fi putut oricând agrava, ca să nu spun că în privința mâncării, am cumpărat ce este mai ieftin, numai pentru a supraviețui”, ne-a declarat familia Toma din Constanța.Și în cazul celor doi soți Andreșan cu care am discutat, situația este aceeași, lipsa banilor punându-le capac. „Sperăm să vină căldura afară mai repede, ca să nu mai plătim așa mult la asociație. Efectiv, nu mai putem face față cheltuielilor”, au subliniat ei.Desigur, există deja asociații unde căldura a fost oprită, situația fiind privită diferit de către locatari. Așa cum era de așteptat, sunt voci care sunt de altă părere.„Ne confruntăm cu o mare problemă: președintele, împreună cu administratorul de bloc, a decis să oprească mai întâi căldura pe timp de zi și apoi pe timp de noapte. În prezent, noaptea, temperaturile scad destul de mult, este rece în apartamente, avem copii mici, bolnavi și chiar oameni care vor să trăiască civilizat, în condiții decente, în căldură. Întrebat în legătură cu acest lucru, președintele a spus că trebuie să facă economie, că așa a decis comitetul de bloc. Păi, noi mai trăim în comunism acum, ca să tremurăm de frig? Cine este îndreptățit să hotărască pentru toată lumea ce este bine și ce nu este bine?”, a declarat Ion T., un alt constănțean.„O regulă învechită și anti-populară“În concluzie, este legal sau nu ca unele asociații să ia măsuri de capul lor? Oamenii spun că nimeni nu are dreptul să oprească furnizarea agentului termic în bloc.„Vorbim despre o regulă învechită și anti-populară în privința acestui vot pe scară”, susțin unii cetățeni.Contactați în legătură cu furnizarea căldurii, reprezentanții RADET au precizat că încă nu s-a stabilit o dată la care se va lua o decizie în acest sens și că ei nu au la acest moment cereri de oprire a furnizării încălzirii, ba dimpotrivă consumatorii le solicită să furnizeze în continuare căldură.„Conform prevederilor contractului cadru încheiat între RADET și consumatori, la art. 10 se menționează că oprirea furnizării încălzirii se va face atunci când timp de trei nopți consecutive media temperaturilor exterioare înregistrate în intervalul orar 18.00- 6.00 va fi peste zece grade Celsius și se va prognoza venirea unei perioade de încălzire.Când vor fi întrunite aceste condiții, ne vom consulta consumatorii în vederea opririi furnizării căldurii, deoarece RADET este preocupată să asigure confortul termic tuturor clienților săi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Bogdan Orozan, director adjunct al RADET.