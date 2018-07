"Nu mai vezi marea de magazine, terase şi rulote fast-food!"

Talciocul de pe promenada din Mamaia

"Nu mai vezi marea de magazine, terase și rulote fast-food!"

O plimbare la pas pe promenada de la malul mării ar trebui să ne relaxeze, să ne bucure ochii și inima. Nu este și cazul promenadei din Mamaia, unde ai parte de o adevărată aventură, cu slalom printre magazine, magazinașe, rulote, fast-food-uri, tonete, mese, umbreluțe.Și asta nu la o oră de vârf. Dacă ajungi mai spre seară, este și mai greu să mergi fără să te împiedici de ceva sau de cineva și ajungi să te umpli de nervi în loc să te relaxezi. Marea nu o vezi, doar bănuiești că este dincolo de dughenele cu tot felul de produse, terase, iar dacă vrei să ieși din aglomerație și să o iei pe nisip, nu ai altă șansă decât să sari parapetul înalt, căci aleile de acces sunt ocupate de agenții economici.Tabloul aduce mai mult a talcioc decât a promenadă pe malul mării, unde singurul lucru pe care vrei să-l auzi este valul lovindu-se de țărm. Turiștii sunt agasați de angajații restaurantelor, muzici de toate felurile răsună de la fiecare terasă și, la final, te simți de parcă ai trecut printr-o probă de foc. Asta deși stațiunea Mamaia are un regulament cu reguli stricte, care ar trebui să păstreze promenada elegantă, și să le ofere celor care se plimbă o experiență relaxantă.„Cine vrea talcioc și aglomerație, muzică, să se ducă în Satul de Vacanță. Aici ar trebui să te plimbi pur și simplu, să respiri aer curat și, eventual, să mănânci liniștit cu prietenii. Nu este nici pe departe așa ceva. Promenada este supraglomerată și flancată și pe o parte și pe alta, de magazine, terase lipite una de cealaltă. Pe alei sunt tonete și rulote cu produse fast-food. Pista de biciclete este în porțiunea de promenadă, așa că nici pietonii și nici bicicliștii nu au loc suficient. Riști să te tamponezi cu cineva în orice moment. Este haos!”, ne-a scris pe adresa redacției Adrian N., un constănțean care a prins vremuri în care stațiunea arăta în cu totul alt fel.Omul recunoaște că, tocmai din cauza aglomerației, evită Mamaia pe perioada sezonului estival, dar nici nu i se pare normal ca să nu te poți bucura de mare și de stațiune din cauză că este acaparată de agenți economici.Aleile de acces pe plajă, blocate de agenții economiciAm luat și noi la pas promenada, de la Malibu până dincolo de Piațeta de la Cazino, și ceea ce ne-a frapat este faptul că sunt porțiuni foarte lungi unde nu poți să vezi marea. Mergi pur și simplu pe o alee și singura priveliște pe care o ai este în farfuriile oamenilor de la terase sau în magazinele cu tot felul de chinezării.„Am ajuns să confundăm plimbarea cu consumul de tot felul de mâncăruri de o calitate îndoielnică. Nu mai poți să mergi pe jos, că vine cineva și te trage de mânecă să intri la restaurant, miroși tot felul de preparate de la rulote, așa că până la urmă cedezi. Și intri pe o terasă unde mesele sunt atât de înghesuite unele în altele, încât, vrând-nevrând auzi toată conversația vecinilor și ei pe a ta”, ne-a spus, revoltat, un turist din Călărași.Alții sunt nemulțumiți că nu au pe unde să se ducă pe plajă.„Nu stăm în stațiune, pentru că am găsit o cazare mai bună în oraș. Dar venim aici în fiecare zi. Și culmea este că nu ai pe unde să intri pe nisip. Trebuie să ocolești pe după terasă, pe după rulotă, pe lângă tomberoanele de gunoaie, ca să ajungi pe plajă. Sau să sari bordura asta înaltă. Pe unele plaje, unde sunt și șezlonguri, sunt podețe din lemn și este mai simplu să intri, mai ales cu căruciorul pentru copil. Dar ca să ajungi acolo trebuie să parcurgi sute de metri. Și nu mi se pare normal”, ni s-a plâns o familie din Ploiești.v v vAm întâlnit însă și turiști încântați de stațiune și mulțumiți că au foarte multe locuri la dispoziție unde să mănânce.„Nu am mai venit de doi ani la Mamaia. Acum avem vouchere de vacanță și eu și soțul meu, am găsit un hotel bun și stăm șapte nopți. Stațiunea arată mult mai bine decât o știam, este destul de curat și încă nu este foarte aglomerat. Avem timp să explorăm toată zona, deocamdată am stat mai mult aici și până acum ne-a plăcut!”, ne-a declarat o turistă din Hunedoara.