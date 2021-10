Nu mai sunt bani la Protecția Copilului Constanța! Cât câștigă angajații instituției

Preşedintele CJC, Mihai Lupu, a precizat că situaţia financiară a fost adusă la cunoştinţa factorilor decizionali guvernamentali şi a Instituţiei Prefectului - Judeţul Constanţa, prin adresele de înaintare şi fundamentare a solicitărilor de alocări bugetare de la Ministerul Finanţelor, care nu au fost materializate prin repartizări de resurse financiare suficiente.





Pentru a preîntâmpina această situaţie, preşedintele CJC, a dispus eliminarea unor cheltuieli ce pot fi alocate în bugetul anului viitor, pentru a acoperi cheltuielile necesare pentru buna funcţionare a instituţiei.





„Vom întreprinde toate demersurile necesare pentru obţinerea fondurilor necesare funcţionalităţii atât a centrelor de plasament, cât şi a instituţiei DGASPC. Am retransmis către Ministerul Finanţelor, o nouă notă de fundamentare, cu privire la necesarul de finanţare. În acest moment, bugetul de funcţionare lunar al DGASPC este de aproximativ 11 milioane lei, bani care, din păcate, până în prezent nu au fost alocaţi. Am convenit la formarea unui grup de lucru, împreună cu reprezentanţii sindicatelor şi cu aparatul de specialitate al DGASPC, în cadrul căruia vom face o verificare amănunţită asupra tuturor costurilor necesare funcţionării instituţiei, a organigramei DGASPC, dar şi a nefinalizării investiţiilor în ceea ce priveşte casele protejate de tip familial” , a precizat Mihai Lupu, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.





În cadrul discuţiilor, sindicatele prezente şi-au manifestat nemulţumirea faţă de această situaţie şi au anunţat că vor declanşa conflictul de muncă, conform legislaţiei în vigoare.



De ce este DGASPC în criză financiară





Reamintim că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa a fost penalizată, în acest an, cu 25% din cotele defalcate din TVA pe venit care i se cuveneau. Sancțiunea a fost aplicată deoarece nu au fost construite locuințe protejate asumate până la sfârșitul lui 2020. Din acest motiv, DGASPC este în criză financiară și nu dispune de fondurile necesare asigurării în totalitate a cheltuielilor salariale până la finele anului. Precizăm că, la acest moment, în subordinea DGASPC intră un număr de 25 de centre de plasament, ansambluri de locuințe protejate, complexuri de servicii comunitare, centre de îngrijire și asistență, centre de recuperare etc. Reprezentanții instituției au adus la cunoștință că, pentru ultimele două luni ale anului în curs, pentru acoperirea necesarului de cheltuieli de personal și buna funcționare, DGASPC Constanța ar avea nevoie de circa 23 de milioane de lei. Acești bani sunt necesari pentru asigurarea salariilor și a celorlalte cheltuieli pentru cei 1.602 angajați, funcționari publici și personal contractual, pornind de la personal de curățenie, specialiști - cum ar fi logopezi, psihologi, psihopedagogi, asistenți medicali, până la juriști, contabili etc.





Vă întrebaţi cât câştigă un salariat al direcţiei? „Salariul minim net la nivelul DGASPC Constanța ajunge, la acest moment, la 2.480 de lei cu tot cu sporuri. Un salariu mediu ajunge la 4.027 de lei cu sporuri și, cu ore suplimentare, poate ajunge la 5.043 de lei și am luat ca referință un asistent medical cu vechime. Apoi, salariul unui șef de centru este în jur de 5.300 de lei net, iar salariul maxim este de 9.734 de lei net și aparține directorului general”, au declarat reprezentanţii DGASPC.





Mai exact, în acest moment, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa se confruntă cu o situaţie financiară delicată, având nevoie, până la finele anului, de suma de 23.924.100 lei, pentru asigurarea cheltuielilor de funcţionare a instituţiei.