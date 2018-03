Nu le pasă de dezastrele naturale! Constănţenii nu se înghesuie să-și facă asigurări obligatorii la locuinţe

Nu le pasă de dezastrele naturale! Constănțenii nu se înghesuie să-și facă asigurări obligatorii la locuințe

Vremea a luat-o razna, marele cutremur se anunță a fi iminent, însă constănțenilor pare că nu le pasă. Nici măcar un sfert din locuințe nu sunt asigurate împotriva dezastrelor naturale. Asta deși asigurarea imobilelor este obligatorie prin lege și absența ei nu le mai permite proprietarilor să ceară despăgubiri în caz de pagube.În prezent, mai puțin de un sfert din locuințele din județul Constanța au astfel de asigurare. Potrivit Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, la finele lunii ianuarie 2018, în județul Constanța, erau încheiate 63.656 de polițe de asigurare, acoperind numai 21, 97% din totalul imobilelor existente.„Încă nu am făcut asigurare. La apartament nu mi se pare că este riscul prea mare. Stau la etajul al doilea, nu am acoperișul deasupra, să zici că mi-l zboară vântul, nu ajunge nici viitura până la noi. Singurul risc ar fi cutremurul, dar dacă vine unul atât de mare încât să fie probleme, să se dărâme blocul, atunci mă îndoiesc că vor mai putea asigurările să facă față cu despăgubirile și își vor anunța falimentul. Oricum, nu prea cred în previziunile astea cu cutremure”, ne-a spus, extrem de sincer, un constănțean care locuiește la bloc.Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale acoperă daunele produse de inundații, cutremure sau alunecări de teren asupra locuințelor. Practic, sunt acoperite daunele produse construcțiilor cu destinația de locuință de oricare din formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al producerii riscurilor asigurate.În funcție de tipul locuinței, prima de asigurare este de 20 de euro pe an, pentru imobilele cu structură de rezistență din beton armat, acoperind o daună de 20.000 de euro, și de 10 euro pentru construcțiile cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic sau chimic, acoperind o daună de 10.000 de euro.În situația în care persoanele fizice sau juridice nu își asigură locuințele aflate în proprietate nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale, de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudicii produse locuințelor. În plus, nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de asigurare a locuinței constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 500 de lei.PAID a încheiat, recent, un acord de colaborare cu Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cu scopul de a veni în întâmpinarea nevoilor asiguraților săi. Prin urmare, în cazul în care aceștia au înregistrat daune ale locuinței ca urmare a unui cutremur, nu vor mai trebui să solicite personal de la INCDFP documentul de confirmare a evenimentului ce trebuie inclus în dosarul de daună.Astfel, până la începutul acestui an, asiguratul era obligat să solicite în scris, de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului o adresă în care reprezentanții INCDFP menționau intensitatea macroseismică resimțită în localitatea în care era amplasat imobilul asigurat. Acest document trebuia inclus în dosarul de daună transmis către PAID România.„Urmărim în permanență să venim în sprijinul asiguraților, iar simplificarea procedurilor pe care aceștia trebuie să le îndeplinească pentru realizarea dosarului de daună reprezintă doar unul din pașii pe care îi facem în această direcție. Inițierea unei colaborări între PAID și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului înseamnă un aspect birocratic în minus pentru asigurații ai căror locuințe au fost afectate de un cutremur”, explică Nicoleta Radu, directorul general PAID România.În cadrul noii colaborări dintre cele două entități, PAID România va primi, din partea INCDFP, o informare lunară privind activitatea seismică de pe teritoriul țării, precum și o informare de fiecare dată când se înregistrează un eveniment seismic care depășește magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter. Aceste informații sunt furnizate pe baza datelor preluate din punctele de colectare a informațiilor ale INCDFP.Informările transmise de INCDFP constituie baza pentru confirmarea evenimentului în cazul dosarelor de daună depuse de asigurații ale căror locuințe au fost afectate de un seism. Proprietarii de locuință sunt astfel scutiți de un drum și de o procedură birocratică în plus în cazul întocmirii unui dosar de daună.