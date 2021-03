Nu ai fereastră la baie? Folosește un ventilator baie și scapă de mucegai!

Indiferent de câte ori renovează baia sau calitatea vopselei pe care o folosesc, multe persoane care locuiesc la apartament se confruntă cu mucegaiul din sala de baie. În special în colțurile din zona căzii sau a dușului, mucegaiul se dezvoltă în majoritatea băilor care nu sunt prevăzute cu fereastră. Atât din punct de vedere estetic, cât și din perspectiva sănătății și a confortului, ventilarea eficientă a aerului din baie este printre cele mai importante aspecte dintr-o locuință modernă.Umiditatea în exces poate crea o serie de probleme în orice baie, motiv pentru care trebuie să știi că ventilarea eficientă se poate realiza atât prin intermediul ferestrei, cât și cu ajutorul unui ventilator baie ales și montat în mod corespunzător. Echipamentele de acest tip sunt concepute pentru a elimina rapid aerul umed din încăpere, evacuând, în același timp, mirosurile neplăcute.Sistemele standard sunt alcătuite dintr-o unitate de ventilator de tavan sau perete conectată la o conductă care evacuează aerul către exterior. Astfel, trebui să știi că cele mai multe blocuri sunt dotate cu coloane pentru ventilare (ghenă de ventilare) atât la bucătărie, cât și la baie. Aceste trasee sunt proiectate cu scopul de a colecta aerul evacuat din locuințele de la fiecare nivel și de a-l transporta către exterior printr-o evacuare aflată pe acoperiș.Acest confort poate fi accesat cu o simplă apăsare de buton, însă nu numai confortul va fi îmbunătățit, ci și siguranța persoanelor din locuință. Scopul principal pentru care majoritatea persoanelor instalează un ventilator baie este de a reduce umiditatea. Mai mult decât atât, mirosurile neplăcute sunt eliminate odată cu aerul umed.În plus, un ventilator baie va contribui la menținerea sănătății persoanelor care folosesc încăperea prin reducerea sau evacuarea vaporilor produși de soluțiile chimice de curățare a băii. Multe produse de curățare și dezinfectare emană vapori toxici cu impact puternic asupra sănătății membrilor familiei tale, motiv pentru care alegerea inspirată va fi să instalezi un sistem corespunzător pentru a îmbunătăți calitatea aerului. Partea bună este că nu va trebui să pregătești un buget de mii de lei pentru această îmbunătățire adusă locuinței. În plus, vei economisi mii de lei prin evitarea renovarilor periodice ale băii.Ce beneficii îți poate aduce modelul potrivit de ventilator baie?- Eliminarea mirosurilor neplăcute. Ventilatoarele moderne pot fi pornite și oprite manual sau pot funcționa pentru 10-30 de minute de la la acționarea butonului (permit programarea timpului de funcționare). Astfel, nu va trebui să te mai confrunți vreodată cu mirosuri neplăcute provenite de la toaletă sau de la instalația sanitară. Acestea vor fi eliminate în mod eficient, iar persoana care intră în baie se va bucura de un aer proaspăt.- Eliminarea sau reducerea umidității relative a aerului. Menținerea umidității din aer la un nivel optim este importantă atât din perspectiva confortului, cât și din punctul de vedere al sănătății persoanelor. Excesul de umiditate din aer va afecta grav pereții, ducând la desprinderea vopselei sau a tapetului. În plus, ușile din lemn “au de suferit” în mediile umede, modificându-și forma în prezența constantă a umidității.Cu toate acestea, cel mai important aspect este evitarea dezvoltării mucegaiului. Acesta se poate extinde foarte rapid și este foarte dificil de eliminat, așadar ventilarea băii este o necesitate. În plus, un mediu în care există spori de mucegai este foarte nesănătos pentru persoanele cu afecțiuni pulmonare sau cu sensibilități la sistemul respirator. Prin urmare, folosirea unui ventilator baie este decisivă. Dacă vrei să asiguri un mediu plăcut și sănătos întregii familii, alege cu încredere un ventilator baie din oferta Vollmax