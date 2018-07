Noul Volkswagen Touareg s-a lansat şi la Constanţa

Noul Volkswagen Touareg s-a lansat și la Constanța

Lansat de curând, în premieră, în Europa, noul Volkswagen Touareg și-a făcut apariția și la Constanța, la showroom-ul „Darius Motors” de pe bulevardul Aurel Vlaicu nr. 186 B, zona Pod IPMC.Astfel, iubitorii bijuteriilor pe patru roți vor putea admira această apariție impunătoare și inconfundabilă pe șosele, automobilul fiind desenat din linii incisive și detalii unice. Mai mult decât atât, acesta dispune de o secțiune frontală cu personalitate puternică, linii laterale marcante și blocuri optice spate cu LED atractive, care face ca noul Touareg să îmbine eleganța cu caracterul dinamic, toate în haina unui SUV autentic.Totodată, tehnologiile de ultimă oră, în parte disponibile ca dotări opționale, precum sistemul electromecanic de preîntâmpinare a răsturnării, farurile IQ. Light - LED-Matrix și bordul Innovision sporesc nivelul de confort și oferă călătorii și mai incitante.Odată cu noul Touareg, au precizat reprezentanții „Darius Motors”, Volkswagen prezintă pentru prima dată „Innovision Cockpit”, o unitate de comandă integral digitalizată. Această unitate îmbină instrumentele digitale de bord (Digital Cockpit cu display de 12 inchi) cu sistemul multimedia de top Discover Premium (cu ecran de 15 inchi) unindu-le într-o singură unitate, care permite utilizarea tuturor funcțiilor, oferă informații, permite comunicarea și asigură divertisment.Această unitate funcționează aproape integral fără taste sau butoane clasice. Activ mereu, cu sistem de comandă intuitivă și opțiuni de personalizare maximă, „Innovision Cockpit” din dotarea noului Touareg oferă azi interiorul digital al viitorului.În plus, cu „Innovision Cockpit”, șoferul poate adapta sistemele de asistență și setările dinamice și de confort, pentru a corespunde preferințelor proprii.Noul VW Touareg are un preț de pornire de doar 38.174 euro plus TVA și poate fi configurat și comandat la „Darius Motors” Constanța, distribuitor și service autorizat Volskwagen. Detalii la telefon 0241.515.515 sau pe site-ul constanta.dariusmotors.ro.