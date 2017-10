Noul Volkswagen Polo poate fi comandat la Darius Motors Constanţa

Noul Volkswagen Polo poate fi comandat la Darius Motors Constanța

După mai bine de 42 de ani de la apariția modelului Polo și vânzări de peste 16,5 milioane de unități în întreaga lume, Polo A06 își face apariția într-un segment de piață care în România deține aproape jumătate din piața totală.Noul Polo se distinge prin așa-numita linie Tornado care sare în ochi de la prima privire: această linie marcantă de design începe la aripile din față, se continuă peste cele patru portiere incluse în dotarea standard și ajunge până în spatele mașinii. Partea frontală pare și mai dinamică, datorită capotei alungite a motorului, iar liniile orizontale o fac să pară și mai lată. O dotare standard este sistemul de asistență Front Assist, care poate ajuta șoferul să mențină viteza corectă față de autovehiculele care se deplasează în față. În combinație cu funcția Pedestrian Monitoring, acest sistem poate să identifice, în anumite limite, de exemplu, un obstacol care apare nemijlocit și poate să frâneze automat, în astfel de cazuri.„Cu noile pachete de personalizare a design-ului, puteți configura la Darius Motors Constanța propriul Polo așa cum doriți: scaune sport cu aspect de carbon, inserții decorative lucioase în diferite nuanțe, plafon negru, jante sport din aliaj ușor și multe altele”, au declarat reprezentanții Darius Motors Constanța.Puteți comanda Noul Volkswagen Polo, înainte de lansarea oficială a modelului din luna noiembrie a acestui an, la Darius Motors Constanța, în bd. Aurel Vlaicu nr. 186 B (sens giratoriu Pod IPMC).Polo beats, cu design individualizat și un sistem de sunet impresionant, este perfect pentru un stil urban rafinat. Șase difuzoare plus un subwoofer produse de specialistul audio Beats Electronic asigură buna dispoziție a tuturor călătorilor de la bord. Foliile aplicate pe caroserie, disponibile exclusiv pentru modelul beats, sunt diferite în funcție de culoarea exterioară aleasă. După cum era de așteptat, Polo GTI are toate „însemnele” caracteristice: grilă cu model de fagure, bandouri decorative roșii, etriere roșii, terminații duble la sistemul de eșapament, spoiler și eleron și înscrisuri GTI.