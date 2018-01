NOUL PROGRAM DE GUVERNARE / Cresc salariul minim şi punctul de pensie, scade TVA

1

SA FIM OPTIMISTI

Tariceanu a iesit in balcon si anunta poporul ca mizerabila coalitie a mintit cand a promis 200 de lei si, in consecinta, suma se reduce la jumatate. Ne consolam cu celelalte promisiuni care, speram noi, nu va avea soarta țăranului care s-a dus la fierarul satului cu o bucata de fier si l-a intrebat daca poate sa-i faca o coasă. Pot zice tiganul care, dupa ce inroseste fierul incepe sa-l bata pe nicovala dar n-a reusit sa faca ce I-a cerut taranul. Dar poti sa-mi faci o secera? Da, raspunse fierarul si se apuca de treaba, dar n-a iesit nici secera. A mai incercat sa faca o potcoava, si apoi un cui, dar degeaba. Dar ce poti face cu bucatica ramasa intreaba taranul. Pot sa-ti fac un sfârâiac. Fa-l zice taranul cu obida. Fierarul ia bucatica de fier, si dupa ce o inroseste o baga in apa si s-a auzit sfârâitul promis. Avem convingerea ca din " Programul " mult laudat, noi cetatenii ne vom alege cu un sfaraiac si politicianistii cu averile substantial marite.Atragem atentia asupra unei promisiuni care, daca se va aplica va avea consecinte dezastruoase. Ne referim la intentia de a emite titluri de stat cu o dobanda de peste 4%. Este o bomba cu ceas mai periculoasa decat Caritasul de alta data. Este evidenta intentia guvernantilor de a realiza promisiunile cu banii populatiei. Inflatia galopanta, majorarea preturilor, si alte fenomene specifice economiei falimentare romanesti, vor anula efectele dobanzii promise si naivii se vor alege si in acest caz cu un sfaraiac. sau cu praful de pe toba. Sa nu intram in panica. Romania a supravietuit celor doua razboaie mondiale si suntem siguri ca vom supravietui si guvernarilor prezente si viitoare. Suntem in situatia de a alege intre a fi optimisti, pesimisti sau fatalisti, dilemă care ne aduce aminte de semnificatia umoristica a acestor termeni. Optimistul poarta numai bretele, ca sa se poata " dezvolta " in voie, pesimistul poarta bretele si curea. Daca se rupe una, are rezerva asigurata. Fatalistul nu poarta nici curea si nici bretele. Daca e sa-ti cada pantalonii, vor cadea oricum.