Noul an şcolar cu cheltuială se ţine! Rechizitele şi ţinutele copiilor uşurează buzunarele părinţilor

Corina S. este mama unui băieţel care va intra peste câteva zile în clasa zero. Iniţial, a vrut să cumpere nişte caiete, un stilou, un penar şi ce a mai considerat ea necesar pentru începutul unui nou an şcolar. S-a gândit că mai mult de 200 de lei nu ar trebui să o coste, dar s-a înşelat. Învăţătoarea copilului i-a trimis o listă de rechizite care conţine: un ghiozdan, din care să nu lipsească sticluţa de apă şi şerveţelele umede şi uscate, penarul, potrivit ca mărime, stiloul, pixurile cu gel, creioanele, radiera, ascuţitoarea, de preferat cu container. Apoi, boboceii au nevoie de creioane colorate, carioci, riglă. În plus li s-a spus că ghiozdanul trebuie să mai aibă caiete cu foaie velină, caietele să fie musai etichetate, bloc de desen, plastilină, acuarele, pensule, foarfece, lipici, hârtie glasată colorată, hârtie creponată, cartoane colorate. La toate acestea se adaugă uniforma şcolară, compusă dintr-o cămaşă albă, sarafan, fustă sau pantalon bleumarin. Nu au fost omise nici treningul pentru orele de educaţie fizică, adidaşii, tricourile etc. „Când am tras linie şi le-am cumpărat pe toate, am realizat că am cheltuit peste 950 de lei. În plus, sunt convinsă că ni se vor cere pe 13 septembrie şi alţi bani pentru copii”, ne-a mărturisit femeia.





Ea a precizat că, în ce priveşte preţurile ghiozdanelor, şi acestea variază în funcţie de preferinţe şi de producător. Cele mai ieftine costă 50 lei şi pot ajunge la 250 lei. Comercianţii spun că printre cele mai bine vândute sunt, ca în fiecare an, caietele şi articolele cu personaje din desene animate sau filme, pentru că şcolarii sunt atraşi de ele. Nu vă gândiţi că penarele sunt ieftine, pentru că dacă optaţi pentru un penar echipat, aceasta poate ajunge să coste şi 70 de lei.





Bineînţeles, lista rechizitelor nu se opreşte aici. La elevii mai mari este nevoie şi de truse de geometrie şi multe altele. De exemplu, ne-a declarat o altă mămică, pentru clasa a doua li s-au cerut, din start, câte trei caiete de matematică de 48/80 file, caiete pentru teste de cinci minute, trei caiete de tip II, caiete pentru religie, engleză, caiete cu foaie velină, coperţi de plastic transparente pentru caiete, manuale şi culegeri, blocuri de desen şi chiar muşama pt bancă. În concluzie, toate costă, iar mulţi părinţi sunt nevoiţi să facă eforturi financiare pentru a-şi putea duce micuţii la şcoală. Rămâne de văzut dacă după ce copiii se vor reîntoarce în bănci vor mai avea de dat fondul clasei, aşa cum s-a întâmplat în anii trecuţi, înainte de pandemie.





Desigur, dacă buzunarul vă permite, nu este deloc greu să găsiţi rechizitele şcolare de care aveţi nevoie şi nici hăinuţele, doar că pentru a satisface întreaga listă de solicitări ale cadrelor didactice trebuie să cheltuiţi câteva sute bune de lei. La momentul actual, rechizitele pot fi găsite şi în librăriile din municipiul Constanţa, dar pot fi cumpărate şi din supermarketuri unde sunt etalate prin toate raioanele de papetărie. În unele librării, costurile acestora sunt mai ridicate, deoarece unele produse sunt de firmă, iar adaosul comercial este destul de mare, comparativ cu cele din supermarket. Desigur, preţurile variază în funcţie de calitate, de producător, de preferinţe, şi mai ales, în funcţie de posibilităţile financiare ale adulţilor.