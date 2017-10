Noua taxă pe care românii o vor plăti din 2018

Ştire online publicată Luni, 14 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Românii care dețin sau care vor să înregistreze domenii de internet cu terminația .ro vor plăti, din 2018, un tarif de mentenanță de 6 euro pe an, plus TVA, scrie realitatea.netFostul director general al Institutului Național de Cercetare a precizat recent pentru HotNews.ro că 's-a decis introducerea unei taxe anuale de mentenanta de 6 euro fara TVA, pentru fiecare domeniu de internet .ro, incepand cu 1 martie 2018.Este aceeasi valoare ca in decizia ICI anulata anterior in ianuarie 2017 si va exista aceeasi perioada de gratie de 5 ani, a spus Decebal Popescu.Potrivit unui comunicat al instituției, Institutul Național de Cercetare în Informatică spune că taxa va fi folosită pentru dezvolatarea infrastructurii IT și creșterea securității.Toate țările europene folosesc acest mod de taxare, iar valoarea tarifului a fost stabilită la nivelul pieței europene, ajustată la puterea de cumpărare a românilor. În București, tariful va fi de 12 euro pe an, plus TVA.Românii au rezervat până acum aproape un milion de domenii.ro. Multe dintre ele nu mai sunt folosite și vor fi astfel deblocate, scrie Business Magazin.