Nouă oameni ai străzii, adăpostiţi în Clinica de Boli Dermato-Venerice

Nouă oameni ai străzii, adăpostiți în Clinica de Boli Dermato-Venerice

După ce a îndurat temperaturi de minus 8 grade Celsius, Georghe Grecu, un om al străzii, a ajuns la Clinica Dermato-Venerice, prezentând degerături de gradul III. Nu are niciun ban, doarme la service-ul de lângă Biserica Sfânta Maria și are o singură dorință: să treacă mai repede zilele geroase. A ajuns la spital după ce un suflet mare și-a făcut milă de el și a sunat la ambulanță. După ce a primit primele îngrijiri, Gheorghe Grecu a fost diagnosticat cu degerături de gradul III. „Este cea mai gravă dintre toate formele clinico-evolutive ale degerăturilor”, a declarat dr. Gheorghe Nicola, șeful Clinicii Dermato-Venerice Constanța. Întrebat ce va face după ce va ieși din spital, omul străzii a dat neputincios din umeri. Din cauza temperaturilor extrem de scăzute, oamenii străzii ajung la spital, cei mai mulți prezentând degerături, dar și scabie, păduchi. „Am avut un caz după care am fost nevoiți să dezinfectăm salonul, pentru că l-a umplut de păduchi”, a mai spus Dr. Gheorghe Nicola. Oamenii străzii au umplut toate paturile salonului social al Clinicii Dermato-Venerice Constanța, vineri fiind ocupat la capacitate maximă. „Am transferat și un caz de la Cardiologie pentru că este mai important să lăsăm un pat liber acolo pentru o persoană care se prezintă cu infarct”, a declarat dr. Gheorghe Nicola. Unitatea medicală a ajuns adăpost pentru oamenii străzii, în lipsa unor spații amenajate de autoritățile locale.„În prezent, salonul social al clinicii este ocupat de opt-nouă oameni ai străzii și, probabil, vom fi nevoiți să-i externăm luni pentru că au trecut sărbătorile și ne așteptăm la un val mare de bolnavi”, a completat dr. Gheorghe Nicola. Constanța nu are niciun adăpost de noapte pentru oamenii străzii în sezonul rece, singurele locuri unde se pot feri de frig fiind spitalele, șanțurile, scările de bloc, gurile de aerisire ale RADET-ului, casele părăsite.