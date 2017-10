Nouă judeţe - sub COD PORTOCALIU DE INUNDAŢII

Nouă județe - sub COD PORTOCALIU DE INUNDAȚII

Râuri din Mehedinți, Gorj, Dolj, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu și Prahova vor fi sub cod portocaliu de inundații, de azi până sâmbătă seară, informează Administrația Națională "Apele Române" (ANAR). Ministerul Apărării este pregătit să intervină cu peste 2.000 de militari și aproximativ 300 de mijloace tehnice în județele aflate sub avertizare de precipitații abundente sau inundații.MApN a transmis un comunicat referitor la măsurile ce se aplică la nivelul ministerului pentru contracararea efectelor generate de fenomenele meteorologice și hidrologice periculoase."Ministerul Apărării Naționale are pregătite forțele și mijloacele necesare pentru a răspunde solicitărilor venite din partea autorităților administrației publice centrale și locale, cu prioritate deosebită pentru acțiunile destinate salvării și evacuării populației din zonele inundate. În județele aflate sub incidența atenționărilor sau avertizărilor de precipitații abundente sau inundații, MApN poate interveni cu peste 2.000 de militari și aproximativ 300 de mijloace tehnice", menționează sursa citată.