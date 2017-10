Nouă companii nu vor mai face publicitate alimentelor nesănătoase pentru copii

Ştire online publicată Vineri, 12 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Companiile Coca-Cola, Star Foods, Nestle, Burger King, Ferrero, General Milks, Mars, Kraft și Unilever nu vor mai face publicitate pentru copiii sub 12 ani la produsele alimentare nesănătoase, după ce au semnat „Codul etic pentru publicitate adresată copiilor”. Inițiatorul „Codului etic pentru publicitate adresată copiilor”, europarlamentarul Magor Csibi, a purtat, pe 22 septembrie, mai multe discuții cu reprezentanții marilor companii alimentare din România. „Mă bucură faptul că am ajuns la un compromis cu aceste companii, care au semnat de bunăvoie codul etic și sper ca, la sfârșitul anului viitor, 99% dintre companiile alimentare din România să fie parte a acestui cod”, a precizat Magor Csibi. În cazul în care nu respectă prevederile, companiile care au semnat codul etic pot fi sancționate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și de Consiliul Național al Audiovizualului, potrivit legii. „Codul etic pentru publicitate adresată copiilor” a fost lansat pentru a reduce creșterea gradului de obezitate în rândul copiilor. La nivelul Uniunii Europene sunt aproape 22 milioane de copii supraponderali, dintre aceștia, peste 5 milioane fiind obezi. În plus, Ministerul Sănătății a făcut publică, în august, o listă a alimentelor care nu vor mai fi comercializate în școli și grădinițe.