Notarii, în topul datornicilor CJAS

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța (CJAS) are de recuperat 1.200.000 de lei de la persoanele fizice autorizate care nu și-au plătit asigurările so-ciale de sănătate. Dr. Liviu Mocanu, președintele CJAS, ne-a declarat că majoritatea datornicilor profesează în sistemul juridic și sunt notari sau avocați. Recordul îl deține un notar care are de achitat către CJAS o datorie de 49.300 de lei. De altfel, datoriile primilor 30 din topul debitorilor însumează jumătate din total, adică 600.000 de lei. Datornicii sunt înștiințați deocamdată să se prezinte la sediul instituției pentru a purta discuții în vederea achitării debitelor. „După efectuarea controlului, la două săptămâni, se începe procedura de executare silită", a explicat dr. Liviu Mocanu. Notarii nu-și plătesc datoriile pentru că ei cunosc foarte bine legislația. Astfel, ei sunt obligați să plătească doar datoriile înregistrate în ultimii cinci ani, motiv pentru care pentru ei este avantajos să tragă de timp. „Dacă nu au fost luați la întrebări la timp, ei câștigă suma", a explicat Mocanu.