Norvegienii caută 200 de tehnicieni români

Peste 200 de posturi de tehnicieni de transmisii și tehnicieni radio sunt disponibile în Norvegia la Pro Invenia AS. Salariile oferite sunt de minimum 40.000 de euro brut pe an. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă propune, săptămâna aceasta, prin rețeaua Eures 296 de locuri de muncă în străinătate.În Belgia se caută cinci asistenți medicali. Salarizarea este cea prevăzută în Belgia pentru poziția de asistent medical și se aplică în funcție de vechime. Pentru primul an lucrat se oferă 2.142,16 euro brut pe lună, adică 13 euro brut pe oră și un total de 25.705,98 euro brut pe an.În Danemarca, Semco Maritime A/S, Stenhuggervej 12-14 anga-jează ingineri de telecomunicații, cu un salariu de 4.000 de euro brut pe lună. Tot în Danemarca, diverse ferme au nevoie de stagiari-lucrători calificați în ferme de creștere a animalelor, sere ori ferme de cultivare legume/fructe. Retribuția este de aproximativ 1.260 de euro brut lunar, din care se scad contribuția socială, chiria lunară și impozitul.În Germania sunt încă disponibile posturi de șef echipă STRESS, senior inginer STRESS, manager senior validare Stress - pentru Airbus, ingineri de proiectare aerostructuri și ingineri de specialitate toleranță distrugere. Salariile sunt negociabile. De asemenea, Domus Mea Management GmbH angajează asistenți medicali generaliști, cu un salariu cuprins între 1.500 și 2.000 de euro brut pe lună. Se mai caută și un responsabil de transport logistică, plătit cu aproximativ 25.000 de euro brut pe an.Lista de locuri de muncă peste hotare mai include câte un post de manager de restaurant și personal de așteptare în restaurant în Malta, cu salariu negociabil, și un post de operator mașină de găurit orizontal în Republica Cehă, cu un salariu de 700 de euro pe lună.