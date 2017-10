Nori negri asupra Şcolii nr. 6 din Constanţa. Ce se va întâmpla cu această instituţie

Nori negri asupra Școlii nr. 6 din Constanța. Ce se va întâmpla cu această instituție

Școala nr. 6 din Constanța ar putea dispărea, în curând. Pe motiv că unitatea nu îndeplinește minimum de 300 de elevi pentrua avea personalitate juridică, școala se află în prezent în situația de a fi comasată cu altă instituție.Anunțul nu a fost încă făcut oficial, dar, cum veștile rele circulă repede, sunt deja voci care își fac griji în privința acestei măsuri. De pildă, profesorii își fac griji în privința catedrelor și posturilor, directorii în privința administrării, iar părinții, în privința distanței până la școală, a colegilor copiilor și a cadrelor didactice.Discuțiile au fost demarate deja la nivelul Inspectoratului Școlar General și al Consiliului Local Constanța, dar destul de discret, analizându-se, în prezent, soluțiile pentru această școală care și-a pierdut statutul juridic.„Este vorba despre un proiect al ISJ și al administrației locale, ca, pentru anul școlar 2016 - 2017, Școala nr. 6 să intre în structura Școlii nr. 30. Am avut deja consiliul profesoral, în cursul zilei de miercuri, 13 ianuarie, și s-a discutat despre această propunere. Am făcut un studiu și un calcul cu reprezentanții ISJ, dar încă nu este nimic stabilit. Se analizează soluțiile și sunt luate în calcul și alte unități de învățământ din apropierea Școlii nr. 6, cum ar fi Școala nr. 12 sau Școala nr. 7", a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Școlii nr. 30, profesor Aneta Dragnea.La rândul său, directorii Școlii nr. 6, profesor Mihaela Niculae, spune că nu i s-a comunicat nimic oficial în această privință, dar se va supune hotărârilor Consiliului Local.„Probabil se vor organiza întâlniri de lucru. Planul de școlarizare se va aproba însă numai după hotărârea Consiliului Local. Este o problemă foarte serioasă și complexă. Pentru că este important să ții cont de interesele copiilor care au domiciliul în zonă, dar și pentru că cei din Consiliul Local trebuie să chibzuiască cheltuirea banului public”, a explicat prof. Mihaela Niculae.Când la o școală, când la alta…Potrivit acesteia, în prezent, în unitatea de învățământ sunt înscriși 270 de elevi, însă situația înscrierilor s-a înrăutățit în ultimii ani tocmai din cauza situației incerte a școlii.„În 2009, Școala nr. 12 a fost comasată cu Școala nr. 6. După un an, ISJ a propus și s-a hotărât în Consiliul Local ca Școala nr. 6 să devină din nou structură a Școlii nr. 12, pentru ca, un an mai târziu, la reorganizarea rețelei, să se hotărască tocmai ca Școala nr. 6 să revină la personalitatea juridică pe care o pierduse cu un an înainte. Am avut o experiență bulversantă și această nehotărâre a factorilor decizionali din acel moment ne-a creat dificultăți în fața părinților. Probabil unii părinți au văzut aceste mișcări mai mult sau mai puțin inspirate, începând cu anul 2009, și s-au reorientat. În mod firesc, școala ar trebui să devină structură a unei școli din vecinătate, cum ar fi Școala nr. 7 sau Școala nr. 12, pentru că sunt și numeroase probleme administrative de rezolvat și nu poți să pui părinții pe drumuri”, a concluzionat prof. Mihaela Niculae.Însă nu doar părinții își fac griji în ce privește școala fiilor lor, ci și dascălii care predau în aceste unități. „Oamenii se tem să nu cumva să le fie puse în pericol posturile”, ne-a dezvăluit directorul Școlii nr. 30, dar se pare că nu se va pune problema de așa ceva. „Din calculele pe care le-am făcut deja cu conducerea Inspectoratului Școlar Județean Constanța, reiese că nu este vreun pericol de restrângere de activitate”, a adăugat prof. Aneta Dragnea.