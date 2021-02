Noi modernizări la Spitalul CF Port. „Se vor putea efectua anticorpii antiproteină Spike”

La acest moment, ne-a declarat directorul spitalului, dr. Iuliana Botezatu, continuă modernizarea şi dezvoltarea gamei de teste paraclinice.





„Foarte curând, pacienţii vor putea efectua la noi şi anticorpii antiproteină Spike, asta pe lângă gama completă de determinări cu teste rapide de Antigen şi Anticorpi Antisars-CoV-2, determinări cantitative IgG/IgM post Covid”, a precizat managerul.





Reamintim că testarea contra Covidului a început la Spitalul CF Port din luna aprilie 2020. Între timp, s-a decis să se lucreze şi anticorpii postvaccinare antiproteină Spike.





„Am finalizat achiziţia pentru toată linia de diagnostic Real Time PCR şi începând cu luna ianuarie am decis să iniţiem lucrările de modernizare pentru compartimentul de biologie moleculară, care trebuie să fie un spaţiu special, cu amenajări deosebite, cu circuit unidirecţional etc. Acesta a fost înfiinţat în policlinica de pe bulevardul I. C. Brătianu”, a adăugat dr. Botezatu.





Pentru a le oferi bolnavilor un confort cât mai ridicat, conducerea a continuat lucrările de reparaţii la sediul de pe bulevardul 1 Mai, şi, în plus, au derulat din fonduri proprii lucrări şi la nivelul planşeului acoperişului policlinicii. Tot pentru policlinică mai există un contract de reparaţii şi amenajare pentru spaţiile administrative de la etajul II. Acest spaţiu necesită ample lucrări de reparaţii, întrucât a fost neglijat ani la rând. Mai mult decât atât, imobilul nu a fost obiectul unei modernizări şi reabilitări substanţiale din anul 1976. Directorul spitalului spune că, pe viitor, au în vedere reabilitarea instalaţiei electrice, veche de zeci de ani.





Pe parcursul ultimului an, în care a trebuit să ne luptăm cu toţii cu noul coronavirus, spitalele constănţene au fost puse în situaţia de a achiziţiona tot ce trebuie pentru a putea trata bolnavii cu Covid-19. Spitalul Clinic Căi Ferate a achiziționat, în ultimele luni, un nou analizor automat ultraperformant de imunologie, cu sprijinul sponsorilor, dar s-a şi dotat cu un echipament ce a marcat o noua treaptă de dezvoltare a laboratorului de analize medicale din cadrul instituţiei.