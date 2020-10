Noi locuri de muncă vacante pentru şomeri

La acest moment, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 22.000 locuri de muncă, la nivel naţional. Cele mai multe oferte sunt valabile pentru agenţii de securitate, muncitori necalificaţi la asamblarea, montarea pieselor, lucrători comerciali, vânzători, manipulanţi mărfuri. Din cele 22.000 de locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 1.385 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (programator, inginer în diferite domenii de activitate, consilier/ expert/ inspector/ economist etc).Diferenţa de 6.886 joburi sunt valabile pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial, agent de securitate, vânzător etc), 5.238 pentru per-soanele cu studii profesionale (lăcătuş mecanic, zidar, fierar betonist etc.), restul locurilor de muncă fiind destinate persoanelor cu studii primare/gimnaziale sau fără studii (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, muncitor necalificat în mine şi cariere, mon-tator/reglor/ depanator de aparataj electric etc.).