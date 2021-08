Nivelul de furie al românilor a scăzut cu 10% în ultimele două luni

Nivelul de furie al românilor a scăzut cu 10% din luna mai până în luna iulie a acestui an şi înregistrează cel mai redus procent din 2021, acest trend fiind asociat cu creşterea gradului de relaxare şi linişte, dar şi a motivaţiei, arată un studiu de specialitate, publicat joi, precizează Agerpres.Conform datelor centralizate de Reveal Marketing Research, relaţiile sociale definesc 35% dintre români, mai ales în cazul familiilor moderne cu copii care se poziţionează în categoria de unitate şi armonie.Tot pe fondul relaxării restricţiilor se poate constitui şi creşterea în motivaţiile românilor referitor la dorinţa de dezvoltare personală care înregistrează cele mai ridicate valori din acest an (9%), o creştere de 5%, după ce s-a menţinut în aceeaşi linie tot anul.În ceea ce priveşte economiile românilor pentru concedii, rezultatele cercetării relevă faptul că persoanele care călătoresc cu familia investesc tot mai mult în vacanţe şi călătorii în timpul verii (creştere de 5% din luna mai). În acelaşi timp, românii au economisit cu aproape 10% mai puţin faţă de luna iunie.Pe acest fond, nivelul de furie al românilor a înregistrat în intervalul de referinţă cel mai scăzut procent din acest an.