Ninsori multe, în următoarele trei luni, la Constanţa

1

FACETI SESIZARI,TRIMITETI MAILURI

FACETI SESIZARI,TRIMITETI MAILURI GARZII DE MEDIU SA FACA CEVA IN PRIVINTA POLUARII SI AERULUI IRESPIRABIL DIN CTA;tinand cont ca suntem langa mare si avem norocul sa existe acea briza si vant marin si tot avem valori de poluare mari , plus aerul irespirabil e clar ca multe firme din port ,plus canalizarile si tevile raja si radet care emana mirosuri insuportabile,mai ales vara, emit niste substante chimice sau toxice