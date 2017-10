Ninsori abundente şi ger, la Constanţa

Ninsori abundente și ger, la Constanța

Nu am avut parte de un Crăciun alb, cu zăpadă și sănii, dar am avut parte de mult soare, plimbări pe malul mării și ploi torențiale. Ne-am cam obișnuit în ultimii ani cu astfel de fenomene meteorologice stranii. Dacă, în urmă cu numai câteva zile, Constanța era acoperită cu zăpadă, de Crăciun temperaturile au urcat și până la 17 grade Celsius. Moș Crăciun nu a putut să vină cu sania, iar dacă nu s-ar fi grăbit tare să împartă cadourile, ar fi putut să facă și puțină plajă. Ploile au început duminică seară, iar temperaturile au scăzut simțitor peste noapte. În cursul zilei de ieri, Administrația Națională de Meteo-rologie a transmis o prognoză privind fenomene meteorologice periculoase. În întreaga țară a nins abundent și s-a depus strat considerabil de zăpadă. În Dobrogea, ninsorile erau așteptate încă de aseară, anunțându-se și intensificări ale vântului. De asemenea, în zilele următoare vremea va deveni rece, chiar geroasă în cursul nopților și al dimineților în majoritatea regiunilor. Soare cu dinți la sfârșit de an La Constanța, va continua să ningă și în cursul zilei de astăzi, iar maximele abia vor atinge 2 grade Celsius. Noaptea vor fi până la -3 grade Celsius. Miercuri se va opri ninsoarea și, din când în când, va ieși soarele, cu dinți. Va fi și mai frig, mercurul din termometre va urca numai până la -2 grade Celsius. Joi, 30 decembrie, razele soarelui vor reuși să mai îmbuneze puțin vremea, iar temperaturile vor deveni, în timpul zilei, pozitive. În ultima zi a anului vom avea maxime de 2 grade Celsius, iar în noaptea de Revelion va fi ger, cu -3 grade Celsius.