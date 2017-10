Nicuşor Constantinescu, scrisoare deschisă din penitenciar. Ce reclamă fostul preşedinte al CJC

Nicușor Constantinescu, scrisoare deschisă din penitenciar. Ce reclamă fostul președinte al CJC

Ştire online publicată Vineri, 23 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul președinte al CJ Constanța, Nicușor Constantinescu, condamnat definitiv la 5 ani de închisoare în dosarul Centrului Militar Zonal, a depus o plângere penală împotriva procurorilor care au întocmit actele de urmărire penală în dosarele sale, dar și a judecătorilor care l-au condamnat.După 4 ( luni ) de inchisoare la Peniteciarul Poarta Albă, după ce am fost (re)arestat ''preventiv'' din Spitalul Județean Constanța și condamnat la 5 cinci ani de pușcărie, cu executare pentru inițierea si ducerea la îndeplinirea a 2 două hotărâri de Consiliu Județean Constanța, privind Centrul Militar Zonal, după ce mi-au interzis din 19 februarie 2015 să exercit MANDATUL de Președinte al CJ Constanța, împidicându-mă să mai candidez la acestă funție pentru care dumneavoastră sutele de constănțeni 'm-ati ales prin vot, de 3 (trei ) ori din ''4 în 4 ani'' uninominal, timp de 12 ani (2004 - 2016), DNA Constanța recidivează!Continuând seria ABUZURILOR PENALE și POLITICE a mea și a dumneavoastră, electorii mei constănțeni, ca RĂZBUNARE pentru că am semnat din nou, noi Plangeri penale, Memorii, Petiții împotriva ''magistraților, procurori DNA Constanța și judecători'' (Pr. DNA Bodean Andrei, Președinte DNA Constanța Sorin Constantinescu, judecatorul Suciu Iulia Cezara, Lucin Lică Tribunalul Constanța, purtător de cuvânt respectiv Judecător Năstase Dan Iulian și de la Curtea de Apel Constanța promovat Șeful Secției Penale la preluarea Recursului meu în Dosarul CMZ, celebrul judecător dat afară de CSM din Magistratură pentru favorizarea infractorului, cand era Șeful Parchetului la Tribunalul Brașov în 2009!!!În 21 septembrie 2016 am fost citat de urgentă, de aceeași procurori DNA Constanța pe care i-am reclamat, să fiu adus sub escortă la DNA Constanța pe 3 septembrie 2016, ora 9 a.m. fiind cercetat de urgență, într-un nou Dosar Penal în calitatea de suspect într-un Nou Dosar 209/P; 2013 pentru abuz in serviciu!!!Plângerile penale, Memoriile și Reclamațiile făcute de mine împotriva magistraților constanțeni pentru cercetare abuzivă ''represiune NEDREAPTĂ, ABUZURI ÎN SERVICIU, tortură fizică și psihică, Încalcarea Drepturilor și LIBERTĂȚILOR FUNDAMENTALE ale Omului, inclusiv al LIBERTĂȚII mele, repetate în ultimii 2 (doi) ani, au generat fabricarea unui NOU DOSAR PENAL POLITIC ABUZIV cu aceleași așa-zise ''infracțiuni'', inițierea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor de Consiliul Județean Constanța!!!", se arată în scrisoarea deschisă a fostului președinte al CJC Constanța, Nicușor Constantinescu.