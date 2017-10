Niculescu a preluat Spitalul Judeţean cu datorii

Niculescu a preluat Spitalul Județean cu datorii

Noua conducere a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța dirijează activitatea unității medicale din biroul managerului Ion Niculescu. Sub oblăduirea acestuia, întreaga echipă directorială se întrunește, zilnic - încă de la numire -, în biroul cu pricina pentru a analiza problemele SCJU Cons-tanța. Iar deficiențele nu lipsesc, a afirmat dr. Niculescu. „Stăm cu toții și analizăm activitatea din SCJU Constanța din ultima perioadă. Până în prezent am descoperit că datoriile acumulate de spital se ridică la aproximativ 16.000.000 lei, numai pe acest an și nu am studiat decât docu-mentele întocmite până la data de 28 februarie”, a subliniat managerul SCJU Constanța. Din acest motiv, directorii pe partea administrativă și economică, respectiv Florentin Streinu și Rodica Sin au fost suspendați din funcție.