Nicolae Ciucă: Este nevoie, indiferent de situaţie, să fim pregătiţi

Premierul interimar Nicolae Ciucă a solicitat, miercuri, la şedinţa Comandamentului de iarnă desfăşurat la MAI, prefecţilor şi reprezentanţilor celorlalte instituţii implicate în combaterea efectelor vremii nefavorabile să fie pregătiţi să intervină în orice moment, chiar dacă zona pe care o administrează nu e vizată de atenţionări meteo, informează Agerpres.







"Am putut să constatăm că la nivelul fiecărui judeţ, la nivelul fiecărei prefecturi, au fost deja acoperite toate sarcinile pe care le aveaţi în acest sens. Mai puţin, am înţeles, la judeţul Bihor, unde partea aceasta contractuală se află în soluţionare, dar am înţeles, totodată, că au fost detaşate utilaje de la alte prefecturi şi este acoperită nevoia de intervenţie şi acolo", a declarat Nicolae Ciucă. Şeful interimar al Executivului a subliniat că autorităţile au datoria să fie permanent pregătite, nu numai acolo unde este semnalată vreme nefavorabilă.







"Domnul secretar de stat Arafat a subliniat şi v-a cerut să folosiţi sistemul Ro-alert. El a fost întrebuinţat aseară, a funcţionat. Chiar dacă am avut porţiuni de drum cu gheaţă, prin intervenţia oportună s-a reuşit să nu avem niciun fel de eveniment. Ca atare, încă o dată, solicit tuturor instituţiilor, întregului personal destinat să intervină în astfel de situaţii, să aibă atât mijloacele, cât şi viteza de reacţie pregătite pentru intervenţii în astfel de cazuri", a mai declarat Ciucă.







Premierul interimar a precizat că, potrivit datelor prezentate de prefecţi, sunt rezolvate problemele care reclamă implicarea echipamentelor şi utilajelor de intervenţie, dar a sesizat faptul că niciunul nu s-a referit la resursa umană.







"Este foarte corect să avem o evidenţă a utilajelor şi echipamentelor, dar, în acelaşi timp, ţinând cont de impactul pe care-l are infectarea cu virusul SARS-CoV-2, nu avem personalul. Ca atare, cred că este nevoie de o evidenţă cât se poate de clară şi a resursei umane, pentru a putea să intervenim acolo unde este cazul", a spus Ciucă.







Prezentarea făcută de ministrul Economiei, Virgil Popescu, a adăugat premierul interimar, arată că sunt luate toate măsurile pentru "asigurarea resurselor - atât de gaze naturale, cât şi de cărbune".







"Şi, de asemenea, s-au luat măsurile necesare pentru aducerea apei la temperatura necesară în reţeaua de distribuţie a ELCEN-ului de la Bucureşti, ceea ce înseamnă că în seara aceasta, în noaptea aceasta, vom avea apa la temperatura necesară şi distribuţia va putea să fie reluată în Capitală", a susţinut Ciucă.







Premierul interimar a remarcat, totodată, din expunerea făcută de ministrul Transporturilor, Lucian Bode, că sunt acoperite toate nevoile de intervenţie pe reţeaua de drumuri naţionale.







"Mai puţin în 12 staţii din 57, deci avem rezolvate problemele în 45 dintre ele prin încheierea de acorduri cadru, dar prin transferul şi detaşarea de echipamente acoperim şi în aceste 12 puncte nevoile de intervenţie", a declarat Ciucă.