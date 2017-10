Niciun spital din judeţul Constanţa nu îndeplineşte criteriile pentru a fi autorizat sanitar

Niciun spital din județul Constanța nu îndeplinește criteriile pentru a fi autorizat sanitar

Acordarea autorizației sanitare unei unități ar trebui să fie garanția că în instituția cu pricina sunt respectate reguli stricte privind curățenia și nu numai, astfel încât să nu fie puse în pericol starea de sănătate și viața. În realitate însă, cel puțin în sistemul sanitar, aceste autorizații sunt acordate pentru a nu se ajunge la închiderea de spitale. Potrivit dr. Mihaela Dinisov, director adjunct Direcția de Sănătate Publică (DSP) Constanța, toate spitalele din județul nostru sunt autorizate sanitar, dar cu „plan de conformare”. Adică, li se acordă autorizația, deși nu respectă normele impuse, dar și o perioadă de grație în care ar trebui să fie corectate toate deficiențele. Această formulă este folosită de ani buni și după cum evoluează situația în sistemul sanitar, nici nu va fi schimbată prea curând. Însă, nici după scurgerea perioadei de grație - care variază între șase luni și câțiva ani - deficiențele nu sunt remediate. Motivul invocat de reprezentanții spitalelor este lipsa banilor. Pentru Spitalul Județean Constanța au fost trecute, în planul de conformare, aproximativ 15 obiective, majoritatea vizând realizarea de reparații și modificarea de circuite. „Pentru îndeplinirea a aproximativ 90% dintre obiective sunt necesare investiții”, ne-a declarat dr. Dan Căpățână, managerul unității. Dar la acest capitol au fost alocați de către Ministerul Sănătății, pentru anul în curs, bani doar pentru continuarea reparațiilor la Unitatea de Primiri Urgențe. Rămân însă circuitele deficitare, aglomerația, saloanele insalubre, mizeria de pe holuri și din lifturi, mărturii că normele autorizării sanitare nu sunt respectate. Conducerii Spitalului de Ortopedie, Traumatologie și Recuperări Medicale (SOTRM) Eforie Sud i s-a pus în vedere, în planul de conformare, să schimbe dotările la spălătorie, bucătărie și blocul operator. „Ce a ținut de noi am făcut. Am făcut investițiile pe care ni le-au permis. Ni s-a cerut să avem o cameră pentru pregătirea pacienților pre-operator, am amenajat-o. Dar nu sunt bani pentru a realiza toate reparațiile necesare”, ne-a spus managerul Viorel Pascaru. Din 29 iunie, Spitalul Orășenesc Cernavodă nu mai are autorizație sanitară, întrucât a expirat. Dr. Gelu Coca a afirmat că a depus deja solicitare la Direcția de Sănătate Publică pentru pre-lungirea autorizației și implicit a planului de conformare, pentru că spitalul nu are fonduri pentru a face dotările impuse - de altfel, în prezent, procuratura și poliția anchetează trei foste angajate, pentru delapidarea conturilor spitalului. „Vrem să înființăm, de la 1 ianuarie 2011, un Compartiment de Primiri Urgențe și apoi vom depune documentele pentru obținerea autorizației sanitare definitive”, a completat managerul.