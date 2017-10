Nici banii nu-i conving să-şi trimită copiii la şcoală

Nici banii nu-i conving să-și trimită copiii la școală

Statul acordă, începând din acest an, un ajutor financiar suplimentar familiilor cu venituri reduse, pentru a-și putea permite să-și trimită copiii la școală. Mai bine de un sfert dintre beneficiarii din județul Constanțaau rămas fără acest ajutor sau primesc mai puțini bani, pentru că nu au făcut singurul lucru pe care îl cere legea: nu au avut grijă ca odraslele lor să stea la ore.Educația este importantă și nu ar trebui să țină cont de cât de burdușit este buzunarul părinților. Dar, pentru că, de multe ori, ajutorul social abia ajunge pentru a pune ceva de-ale gurii pe masă, începând din acest an, statul oferă familiilor cu venituri foarte mici și o alocație de susținere a familiei. Astfel, familiile sau părinții singuri, cu un venit lunar de până în 370 de lei pe membru de familie, pot primi între 30 și 180 de lei (în funcție de numărul de copii), pentru a putea să-și mențină copiii în școală. Principala condiție pentru a primi acești bani este, potrivit HG 38/2011, ca minorii să „frecventeze fără întreru-pere cursurile unei forme de învăță-mânt și să nu înregistreze absențe nemotivate în cursul unei semestru”.Statistica realizată de Agenția de Prestații Sociale Constanța - instituția responsabilizată să urmărească dacă sunt respectate impunerile legale - arată că mai bine de un sfert dintre beneficiarii din județul nostru nu au îndeplinit principala cerință. Trebuie precizat că datele sunt transmise către agenție de către Inspectoratul Școlar, la fiecare sfârșit de semestru, astfel că, în prezent, alocațiile de susținerea familiei sunt acordate în funcție de numărul de absențe din semestrul II al anului școlar 2010 - 2011.Concret, din totalul de aproximativ 7.000 de familii beneficiare a alocației de susținere din județul Constanța, pentru aproape 1.300 s-a luat măsura diminuării ajutorului financiar cu 20% sau 50%, în funcție de numărul absențelor. Astfel, pentru cei care au avut mai puțin de zece absențe, ajutorul a fost diminuat cu 20%, pentru cei care au avut până în 20 de absențe, s-a oprit jumătate din valoarea sprijinului financiar.„Diminuarea este pentru o perioadă de trei luni, după care alocația se acordă în cuantumul aprobat anterior”, ne-a declarat Laura Constan-din, directorul agenției.„Campionul” are peste 900 de absențeAlte câteva sute de familii au rămas, însă, fără alocație pentru jumătate de an (în perioada august 2011 - ianuarie 2012), pentru că școlarii au avut mai mult de 20 de absențe.„La nivelul județului nostru, înce-pând din luna august, au fost suspen-date de la plată un număr de 616 familii beneficiare. Plata alocației se suspendă până la următoarea situație transmisă de la Inspectoratul Școlar, respectiv până în luna următoare încheierii semestrului școlar în curs”, a explicat reprezentantul agenției.„Campioni” la absenteism sunt un elev din Tortomanu și doi din municipiul Constanța care au înregistrat, în ultimul semestru din anul școlar trecut, 936, 864 și respectiv 487 de absențe.Părinții fac scandalSunt însă cazuri când familiile nu sunt mulțumite de decizia instituției statului, iar în momentul în care află de ce au rămas fără ajutorul bănesc, vor să demonstreze că, de fapt, copiii au lipsit de la școală din cauze medicale.„Vin și fac scandal aici, cum că profesorii de fapt nu le-au motivat absențele și că au scutiri medicale. Le explicăm că trebuie să se adreseze unităților școlare, care vor transmite Inspectoratului Școlar adresa privind motivarea absențelor. Iar dacă este cazul, se ia măsura acordării drepturilor sistate”, a completat Laura Constandin.