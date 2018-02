Neversea revine. Artişti în premieră, la Constanţa. „Vor fi 4 zile şi 4 nopţi de neuitat"

Neversea revine. Artiști în premieră, la Constanța. „Vor fi 4 zile și 4 nopți de neuitat"

Se anunță o vară incendiară, la malul mării. Festivalul Neversea revine la Constanța, iar participanții vor avea o zi în plus de distracție față de prima ediție.Abonamentele vor fi puse în vânzare, mâine, la prețul de 399 de lei, iar evenimentul va avea loc în perioada 5-8 iulie. Vor fi disponibile și abonamente VIP la prețul de 900 de lei plus taxe.Organizatorii le-au pregătit constănțenilor și turiștilor o serie de surprize. Cea de-a doua ediție va continua cu artiști veniți, în premieră, în România, însă numele lor nu au fost făcute publice, deocamdată, de organizatori. Evenimentul se va desfășura pe una dintre plajele din municipiul Constanța, iar, în acest moment, evenimentul are autorizații pentru oricare din aceste plaje. Organizatorii festivalului vor analiza toate aspectele care țin de accesul participanților, fluidizarea traficului și confortul comunității, urmând a se stabili, în aproximativ o lună, care dintre aceste plaje este cea mai potrivită.„A fost o primă ediție care a depășit așteptările, iar orașul a avut mult de câștigat și de învățat. Comunitatea și orașul au avut mult de câștigat din punct de vedere al notorietății, percepției pozitive, față de o destinație binecunoscută de români, dar mai puțin cunoscută de străini. Neversea ne-a așezat pe harta europeană a marilor evenimente încă de la prima ediție. Neversea a ajutat Constanța, și-a plătit toate taxele către bugetul local și se regăsește într-un top 50 al marilor contribuabili de pe raza municipiului”, a declarat Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanța.Într-un sondaj efectuat în luna iulie 2017, 99% dintre constănțeni intervievați au declarat că au auzit de Neversea, 79% participând la eveniment. Dintre participanți, 93% au spus că au o percepție bună, foarte bună și extrem de bună în urma festivalului. La prima ediție Neversea au participat 153.000 de persoane, atât din țară, cât și din străinătate. Peste 100 de artiști internaționali au urcat pe cele 7 scene printre care, pentru prima dată în România: Jason Derulo, Rita Ora și Dua Lipa.„După ediția din 2017 am primit feedback incredibil din partea fanilor și nu numai. Așa ne-am dat seama și am înțeles că cel mai mare festival de pe plajă din România a fost un real succes și că merită o zi în plus și artiști mai mulți decât în 2017. Începând din acest an cei care intră în tărâmul fantastic NEVERSEA vor petrece 4 zile și 4 nopți de neuitat”, a precizat Bogdan Buta, general manager Neversea.Impactul financiar asupra orașului, după cele trei zile de festival, a însemnat o infuzie de capital de peste 20 milioane de euro, bani care au rămas în comunitatea locală. În medie, cei care au ajuns în Constanța pentru cel mai mare festival de pe plajă, de la malul Mării Negre, au cheltuit 300 de euro pe cazare, mâncare și alte cumpărături. Anul trecut bugetul festivalului a fost de 6 milioane de euro, iar în acest an bugetul va crește cu aproximativ 30%.Cei mai mulți participanți au venit din orașele București și Constanța, urmate de Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara. Din afara țării, cei mai mulți festivalieri au ajuns pe plaja Neversea din Marea Britanie, Germania și Statele Unite ale Americii.