Neversea 2017 - povestea s-a încheiat. Peste 155.000 de oameni au petrecut pe plaja din Constanţa

3

Loser ("looser") de Kustenge

Ei, nu era mai bine pe vremea sclavagiei si serbiei?... Atuncea gunoaiele astea erau fortate sa munceasca (la propriu, adica sa faca ceva util). Compara: Platon, Arhimede, Vivaldi, Bach, Beethoven, atunci, si Jason Depulo si Muia Pipa acum... Oh tempora, oh mores! Ca fagadai si mazarichi existau si atunci, slava domnului... Panem et circensem! Sau pe romaneste: "keep the losers happy"...

Răspuns la: nici paine fara munca dar nici munca fara paine

Adăugat de : omul cu painea, 11 iulie

Mitica ,pentru paine trebuie munca.Si-au cistigat-o organizatorii ,DJ-eii si cintaretii. Aia au muncit.Nu stiu cata paine vor manca spectatorii.Vorba...