Neversea 2017. Cine bac-ul trece, la Untold şi Neversea petrece!

Neversea 2017. Cine bac-ul trece, la Untold și Neversea petrece!

Pentru că a început bacalaureatul, organizatorii Neversea sunt alături de absolvenții care sunt în focurile examenelor. Așa că, anul acesta, cine BAC-ul trece, la Untold și Neversea petrece!Toți tinerii care vor lua 10 la examenul de bacalaureat vor primi abonamente gratuite la Untold, dar și la Neversea. Pe lângă participarea gratuită, absolvenții de 10 vor primi și câte un voucher în valoare de 500 de lei din partea Kaufland România. În plus, toți cei care s-au înscris la examenul de bacalaureat în sesiunea din vară, vor putea achiziționa abonamentul cu reducere la cele două festivaluri, în perioada 6 iunie – 10 iulie. Astfel, pentru aceștia, abonamentul la Untold poate fi cumpărat cu o reducere de 150 de lei plus taxe din prețul final al abonamentului de 550 de lei plus taxe. Abonamentul la Neversea este cu o reducere de 195 de ron plus taxe din prețul final al abonamentului de 420 de ron plus taxe.